Jack Daniel’s celebra la musica con un’edizione speciale firmata da Paula Scher

Jack Daniel's: un'edizione da collezione per celebrare la musica e una collaborazione speciale con Ciao! Discoteca Italiana.

Manca pochissimo al Festival di Sanremo e, per celebrare la musica, Jack Daniel’s mette sul mercato un’edizione limitata. Si tratta in realtà di una vera e propria opera d’arte: Jack Daniel’s ha infatti collaborato con Paula Scher, una delle più influenti graphic designer del mondo. La Scher ha reinterpretato l’iconica etichetta di No. 7 che diventa così un vero e proprio pezzo da collezione. In pieno spirito delle copertine degli album rock & roll.

«Ho sempre amato Jack Daniel’s. E sono stata entusiasta di essere stata invitata a realizzare un’etichetta su misura per questo marchio classico», ha dichiarato Paula Scher. Scher è conosciuta a livello internazionale come una delle artiste più influenti al mondo, con una carriera di oltre 50 anni costellata da collaborazioni con alcuni dei marchi e degli artisti più noti. Ha disegnato centinaia di copertine di album per gruppi musicali come Rolling Stones, Boston, Cheap Trick e altri. Il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo ed è presente nelle collezioni permanenti dei più importanti musei e istituzioni, tra cui il Museum of Modern Art, la Library of Congress, il Victoria and Albert Museum, il Museum für Gestaltung Zürich e altri ancora.

«Dalla Silver Cornet Band di Lynchburg ai tempi di Mr. Jack, fino a Frank Sinatra e ai Rolling Stones, Jack Daniel’s ha sempre avuto un rapporto speciale con la musica e la cultura pop. – ha dichiarato Matt Blevins, Jack Daniel’s Global Brand Director – Paula ha dato vita a questo rapporto e ha progettato un’etichetta accattivante in edizione limitata che porta l’attitudine e l’energia della copertina di un album direttamente in una bottiglia del nostro Tennessee Whiskey».

La special edition è disponibile solo online nei principali siti di e-commerce al prezzo consigliato di 29,90 €.

Jack Daniel’s, il poster esclusivo con Ciao! Discoteca Italiana

Per confermare con ancora più forza il suo legame con la musica, Jack Daniel’s ha inoltre ideato un poster esclusivo in collaborazione con il collettivo Ciao! Discoteca Italiana. Storia di una notte è il soggetto dell’artwork che richiama alla mente una canzone romantica. Due bottiglie di Jack che si trasformano in una chitarra e un violino.

Storia di una Notte è un poster in serie limitata, regalo di Jack Daniel’s per tutti coloro che acquisteranno su Glovo una bottiglia della famiglia Jack Daniel’s tra il 6 e il 20 febbraio, la settimana musicale per eccellenza in Italia.