Tinder si prepara al Dating Sunday con nuove funzionalità

Si avvicina il giorno con più Swipe dell’anno su Tinder: tutti i consigli per sfruttare le novità dell’app in occasione del Dating Sunday.

Domenica 8 gennaio 2023 non è un giorno qualunque, e gli utenti di Tinder lo sanno bene. Da anni, infatti, la prima domenica dell’anno registra sull’app il record di Swipe ed è stata ormai ribattezzata Dating Sunday. La speranza di incontrare il proprio Match anima i giovani single che si riversano su Tinder facendo registrare ogni anno un aumento di attività sull’applicazione pari al 10%. E lo Swipe tocca picchi pari a +35% rispetto a un giorno normale.

In generale, poi, secondo i dati raccolti dall’app le domeniche di gennaio sono i giorni in cui gli utenti amano modificare le bio e aggiungere nuove foto. Un po’ come se si trattasse dei primi buoni propositi della stagione. Solo nel 2022 il Dating Sunday ha registrato una media di 12 profili modificati ogni secondo a livello globale e 25 nuove foto aggiunte. Per prepararsi alla ‘domenica delle domeniche’ per chi si affida a Tinder, viene lanciata la nuova funzione Cosa cerco su Tinder.

Foto da Ufficio Stampa

Scopriamo la funzione Cosa cerco su Tinder

Con questa funzionalità dei profili, i daters possono comunicare a un potenziale Match che cosa stanno cercando. Un’amicizia? Una storia d’amore? O una semplice avventura? In questo modo, i membri avranno maggiore controllo scegliendo i Match in base alle loro intenzioni. I primi test sulla funzione Cosa cerco su Tinder hanno dimostrato che più del 50%degli iscritti ha aggiunto i nuovi obiettivi ai propri profili: essere trasparenti è davvero hot.

“Questa nuova funzione è stata sviluppata in risposta a un cambiamento che abbiamo riscontrato tra i nostri membri”, ha dichiarato Kyle Miller, Vice President of Core Product di Tinder. “I giovani single, che costituiscono la maggioranza di iscritti a Tinder, hanno le idee molto chiare sulle caratteristiche che cercano in un potenziale partner. Infatti, il 72%(4) di loro ha dichiarato di voler stare con qualcuno che sappia cosa vuole. Cosa cerco su Tinder offre ai membri un maggiore controllo dell’esperienza in app, permettendo loro di scegliere i Match con più attenzione, senza farsi scappare nessuna possibilità”.

Foto da Ufficio Stampa

Ma come funziona Cosa cerco su Tinder, disponibile per tutti gli iscritti a Tinder prima del Dating Sunday? I membri di Tinder possono accedere alle impostazioni del loro profilo e scegliere tra sei obiettivi quello che li rispecchia di più: Relazione seria; Relazione seria, ma vediamo; Niente di serio, ma vediamo; Niente di serio; Nuove amicizie; Ancora non lo so. Durante l’utilizzo dell’app, i membri potranno vedere i profili dei potenziali Match e creare le connessioni più giuste per loro. Ogni settimana, poi, i membri riceveranno una notifica per verificare che i loro obiettivi siano ancora validi.

Dating Sunday, come prepararsi

Ecco i consigli di Tinder per prepararsi al meglio in vista del Dating Sunday:

Aggiorna la sezione Cosa cerco su Tinder

L’onestà prima di tutto, anche perché essere chiari e un ottimo modo per evitare domande imbarazzanti. Per questo, la nuova feature Cosa cerco su Tinder è quello che serve.

Una bella bio è la chiave per il successo

Aggiungere una bio al profilo attrarrà più Match, magari con una frase interesse che possa incuriosire. Ai nuovi arrivati: niente espressioni come “Sono nuovƏ su Tinder, divertiamoci”. Le frasi fatte non aiutano.

Alla ricerca di…

Non tutti hanno tempo da perdere, quindi seleziona da 1 a 3 tag nella sezione “lifestyle” per trovare connessioni autentiche con persone che condividano le tue stesse vibes.

Work hard, match more

Comunicare il proprio percorso di studi e la propria professione è un’ottima soluzione per incuriosire gli altri membri, trovare nuovi spunti per rompere il ghiaccio e trovare il Match giusto.

Non giocare a nascondino

Foto da Ufficio Stampa

Imposta la posizione in modo da incontrare persone nelle vicinanze, soprattutto se le relazioni a distanza non fanno per te. Se invece ti senti internazionale, espandi i tuoi orizzonti con la funzione Passport di Tinder, per incontrare Match in qualsiasi parte del mondo.

Quattro è il numero magico

Perché un profilo sia davvero interessante su Tinder, dovrebbe avere almeno quattro foto scelte in modo che ciascuna racconti qualcosa di diverso. Assicurati che la prima foto mostri il tuo bel viso: potrebbe essere proprio quello che ti serve per lasciare il tuo Match senza parole.

I tuoi interessi sono sexy

Trovare degli interessi comuni è uno dei modi più semplici per entrare in sintonia con qualcuno. Mostra il tuo io più autentico e reale per trovare un partner in grado di fare Match.

Stai alla larga dai profili non verificati

Verifica il tuo profilo con una foto per far sapere agli altri che sei una persona reale. Inoltre, cerca la spunta blu nei profili che ti piacciono per evitare di essere vittima di catfishing.

La musica è il sesto senso dell’amore

Avere gli stessi gusti musicali è un ottimo punto di partenza, quindi connettiti con persone che siano sulle tue stesse frequenze. Per questo, aggiungi la tua canzone preferita come Spotify Anthem del profilo.

Flexa le tue doti da comunicatore

Più è frequente l’attività sull’app e maggiormente il tuo profilo sarà mostrato agli altri utenti.

Foto da Ufficio Stampa Tinder