Webtoon è una piattaforma nata in Corea, dove pubblicare fumetti digitali originali, condividerli e farli scaricare dagli altri utenti. Ecco come funziona.

Webtoon nasce in Corea nel 2004, ma si espande nel mondo a partire dal 2014. Si tratta di una piattaforma dove pubblicare i propri fumetti digitali originali (webtoon, appunto), condividerli e farli, quindi, scaricare dagli altri utenti.

Dietro la piattaforma c’è il nome di JunKoo Kim, cresciuto leggendo manga giapponesi e fumetti coreani di supereroi. Dopo aver notato un calo delle produzioni, pensò che quel tipo di lettura sarebbe potuto essere trasferito anche sul Web. Intuizione vincente, perché negli anni gli utenti e le creazioni postate sono aumentate notevolmente e le views dei webtoon, oggi, superano i 100 bilioni all’anno.

Per incoraggiare gli artisti a postare le proprie opere e per scoprire nuovi talenti, vengono spesso organizzati dei contest per gli iscritti, come la Challenge League, Discover Creator Contest e la Greenlight.

Da Webtoon alla TV: tutti i successi della piattaforma

Sono tanti i titoli postati sul sito e diventati veri e propri successi: le maggiori case di produzione, infatti, tengono gli occhi aperti sulla piattaforma, fonte di inesauribile creatività.

Di recente Webtoon ha annunciato un’importante partnership con DC Comics per la realizzazione di una serie di fumetti. Queste le parole del CEO: «Sono davvero felice che Webtoon stia lavorando con DC per portare storie uniche sulla nostra piattaforma. Webtoon è un grande ponte verso un vasto pubblico mondiale di giovani appassionati di fumetti e DC è la patria di alcune delle più grandi storie di supereroi del pianeta».

Foto: Shutterstock