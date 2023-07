Il progetto CIRCLES nasce con l’obiettivo di sostenere le opportunità dell’economia circolare in aree turistiche del Mediterraneo ad alto tasso di disoccupazione e formare figure specializzate nel settore dei rifiuti organici selezionate tra giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) e persone a rischio di esclusione sociale

XXX edizione di Comuni Ricicloni: premiati tre comuni pugliesi

Non sempre i comuni più turistici, soprattutto quelli che nei mesi estivi vedono triplicare le presenze in città, sono ligi al dovere nei confronti dell’ambiente: a volte si sacrifica la raccolta differenziata, a volte -e lo abbiamo visto sulle pagine della cronaca negli anni scorsi- non viene proprio raccolta la spazzatura creando un danno a turisti, strutture ricettive e reputazione del paese.

Ovviamente queste sono le pagine meno belle della cronaca: ne esistono altre, molto più edificanti, a cui si da meno spazio. Legambiente e il CIC (Consorzio Italiano Compostatori), invece hanno interrotto questa tendenza, consegnando il premio speciale ai Comuni pugliesi di Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano, per aver mostrato l’impatto che può avere l’economia circolare sul territorio – in ambito sociale, ambientale e lavorativo – e per aver sensibilizzato la cittadinanza sul tema della raccolta differenziata, coinvolgendo anche le strutture dell’hospitality.

La premiazione è avvenuta durante la XXX edizione di Comuni Ricicloni di Legambiente, organizzata nell’ambito dell’EcoForum 2023: non si è trattato quindi solo di un premio fine a sè stesso, che riconosce l’impegno in tema di raccolta differenziata, ma anche un input per trasformare questi temi in un volano economico concentrandosi su figure a rischio esclusione sociale.

Comuni ricicloni: formare i giovani (al lavoro) per aumentare la consapevolezza ambientale

Questo è proprio l’obiettivo di SIRCLES ITALIA: sostenere le opportunità dell’economia circolare in aree turistiche del Mediterraneo ad alto tasso di disoccupazione e formare figure specializzate nel settore dei rifiuti organici. I candidati sono selezionati tra giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) e persone a rischio di esclusione sociale,

Grazie a SIRCLES sono state formate 7 figure specializzate nel settore dei rifiuti organici, selezionate tra giovani NEET e persone a rischio di esclusione sociale tra 60 partecipanti al corso di formazione base sull’economia circolare condotto nella prima fase del progetto. In quanto “ambasciatori della sostenibilità”, hanno condotto attività di incontro, indagine e sensibilizzazione rivolte a cittadini, utenze commerciali (in particolare del settore HO.RE.CA.), amministrazioni comunali e scuole. In questo modo è stato possibile fotografare le abitudini di raccolta differenziata dei rifiuti organici, per indirizzare future iniziative di miglioramento della qualità della filiera dell’organico. Nell’ambito di SIRCLES sono state previste anche iniziative dedicate al mondo dell’hospitality tra cui la “Green Label Campaign” che, con indagini e monitoraggi, ha portato a premiare, ad oggi, oltre 20 strutture della Valle dell’Itria con il titolo di “Bio Waste Recycler” e con il rilascio del “bollino verde”, che certifica qualità e impegno per migliorare l’ambiente e il territorio, a partire dall’attenzione per la raccolta e la gestione dei rifiuti organici.



“SIRCLES è un progetto importante perché ha consentito di mostrare le tante opportunità legate all’economia circolare e in particolare al settore dei rifiuti organici”, spiega Lella Miccolis, Presidente del Consorzio Italiano Compostatori (CIC). “Abbiamo deciso di premiare i comuni coinvolti per valorizzare il loro ruolo, ringraziarli per aver creduto da subito in questa attività e per stimolarli a migliorarsi proprio a partire dai risultati ottenuti attraverso le interviste ai cittadini. Dalle indagini condotte sul territorio è ad esempio emersa – nel 78% dei casi – l’importanza di educazione e informazione come la chiave per migliorare i propri comportamenti in fatto di raccolta dell’organico”.

Finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma ENI CBC Med 2014 -2020, il progetto SIRCLES è stato realizzato in Italia dal CIC – Consorzio Italiano Compostatori in collaborazione con: PROGEVA S.r.l. – Azienda di compostaggio dei rifiuti organici; CIHEAM Bari – Centro di formazione post universitaria, ricerca scientifica applicata e progettazione di interventi nell’ambito dei programmi di ricerca e cooperazione internazionale; Sud Est Donne – Associazione di Promozione Sociale che si occupa di prevenire e contrastare la violenza sulle donne; Officine Sostenibili Società Benefit – società di comunicazione ambientale; Cooperativa Sociale Eureka – Cooperativa dedicata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.