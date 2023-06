Adotta un Raccolto è la nuova iniziativa promossa da Farina Petra per sostenere la coltivazione biologica e la filiera agroalimentare.

Al via il progetto promosso da Farina Petra® per dare valore alla filiera agroalimentare attraverso l’adozione di un raccolto. L’iniziativa si chiama Adotta un Raccolto per Petra® Evolutiva e intende incentivare la coltivazione biologica dei cereali. Alla base, la semina di un miscuglio di migliaia di varietà della stessa specie per sottoporle alla selezione naturale delle spighe più resilienti.

Presentato presso la masseria Mandrascate a Valguarnera (EN), all’interno dell’evento Bread Religion, il progetto permette di adottare il raccolto, fin dalla semina, rivoluzionando il rapporto tra produttore e consumatore. Nei moderni molini, infatti, i raccolti si mescolano nei silos di conservazione, nei mezzi di trasporto e durante la produzione della farina. Con Adotta un Raccolto, invece, i cereali viaggiano in contenitori intestati nominativamente e le farine sono confezionate in sacchi con etichetta personalizzata. Ciascuna riporta nel dettaglio l’indicazione dell’annata e i dati di tracciabilità del raccolto di ogni lotto.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST

Le Farine, ottenute da Petra® attraverso la macinazione di ogni partita adottata, sono affidate al micro-molino che Molino Quaglia riserva alla molitura personalizzata di piccole quantità di cereali. Un’operazione che avviene secondo standard di massima sicurezza alimentare e criteri di produzione “sartoriale”. In questo modo, il consumatore può conoscere origine e storia della propria farina secondo un’idea innovativa di filiera circolare. Agricoltori, molini, artigiani e consumatori finali, infatti, cooperano per realizzare produzioni di elevato valore in termini di qualità nutrizionale, ambientale, sociale ed emotiva.

LEGGI ANCHE: — Eliminare gli sprechi nella ristorazione con l’intelligenza artificiale

Come aderire ad Adotta un Raccolto

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST

Adotta un Raccolto è disponibile da martedì 13 giugni e si rivolge ai titolari di attività di produzione alimentare ma anche agli appassionati di impasti casalinghi. Per assicurarsi una parte della semina, è sufficiente seguire le indicazioni a questo link. Una volta effettuata l’adozione, si verrà costantemente aggiornati sulle fasi di crescita e lavorazione del grano. Inoltre, dopo la mietitura, verrà fornita la farina corrispondente al lotto adottato direttamente presso la propria attività.

Le coltivazioni di Petra® Evolutiva derivano dal miscuglio evolutivo di grano tenero, portato in Italia dal genetista Salvatore Ceccarelli. Una semenza particolare che è stata consegnata poi all’agricoltore Giuseppe Li Rosi, custode della popolazione Petra® Evolutiva di grano tenero biologico denominata “Furat”. Scegliendo di adottare il raccolto si garantisce al contadino il pagamento di un prezzo del grano altamente remunerativo e indipendente dalle oscillazioni della qualità proteica dei raccolti derivanti dai fenomeni naturali. D’altra parte, ci si impegna ad acquistare la farina nella sola quantità dipendente dalla sua resa in macinazione.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST