Arriverà nel 2024 il prequel (realizzato dagli italiani di Smallthing Studios) di ‘Simon the Sorcerer’: cosa sappiamo finora.

I cosiddetti millennial ricorderanno bene Simon the Sorcerer, l’avventura 2D punta e clicca figlia delle menti creative di Simon e Mike Woodroffe. Il gioco era sviluppato da Adventure Soft e pubblicato in origine su PC nel 1993: all’epoca, l’opera segnò profondamente un’intera generazione di giocatori. Da allora sono però trascorsi 30 anni ed è giunto il momento di celebrarne l’anniversario: per il 30° compleanno della saga, Leonardo Interactive ha annunciato l’arrivo nel 2024 su tutte le piattaforme di Simon the Sorcerer Origins, un prequel Made in Italy firmato Smallthing Studios.

Una notizia più che ottima, che arriva soprattutto grazie alla passione e alla dedizione di Massimiliano Calamai, Founder e Game Director dello studio di sviluppo. Insieme a lui Fabrizio Rizzo (Lead Game Designer e Narrative Designer): l’ispirazione è quella del grande classico anni ’90, che ha generato però un nuovo punto di inizio in grado di celebrare il passato della serie.

Simon the Sorcerer Origins: cosa sappiamo

Simon the Sorcerer Origins è ambientato poco prima delle vicende del primo capitolo, ricollegandosi direttamente a quei precisi momenti, ma con una prospettiva del tutto inedita e sorprendente. Lo stile grafico, inoltre, disegnato interamente a mano con illustrazioni e animazioni perfettamente aderenti alle più moderne espressioni artistiche, manifesta visivamente lo spirito di rinnovamento promosso da Smallthing Studios.

Un Simon tutto nuovo, che al contempo conserva le caratteristiche che hanno distinto nei decenni l’identità della serie: la solida personalità del giovane protagonista dall’indole ribelle e ironica continua a essere centrale e viene accostata a sfumature più emotive, profonde e contemporanee. Concetti applicati anche alle stesse modalità di gioco, che mantengono il dualismo tra passato e presente permettendo agli appassionati della prima ora e ai nuovi giocatori di scegliere se giocare con il classico gameplay punta e clicca o con una versione più attuale, ottimizzata per tutte le periferiche, con controllo diretto di Simon.

Rick Astley nella colonna sonora

A testimoniare la portata internazionale del nuovo Simon the Sorcerer Origins tantissime sorprese all’orizzonte, prima fra tutte la presenza di un brano del celebre cantautore e musicista Rick Astley nella colonna sonora. È così che dopo trent’anni dal primo viaggio del giovane stregone Simon, Leonardo Interactive e Smallthing Studios promettono di far rinascere la magia di una volta grazie alla creatività e alla passione di un team tutto italiano che ha sapientemente ripreso la narrazione di un videogioco iconico.

Simon the Sorcerer Origins sarà disponibile nel 2024 su PC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch sia in formato fisico sia in digitale, con una localizzazione in oltre 10 lingue differenti.