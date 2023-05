Arriverà in autunno il primo videogioco dedicato alle Rainbow High: tutto quello che sappiamo su ‘Rainbow High: In Passerella’.

Anche le Rainbow High approdano nel mondo dei videogiochi. MGA Entertainment (MGA) e Outright Games hanno infatti annunciato Rainbow High: In Passerella, il primo videogioco dedicato alle Rainbow High. I fan della serie entreranno per la prima volta all’interno della visual art school che hanno imparato a conoscere in questi anni e potranno divertirsi con i loro personaggi preferiti partecipando a tante nuove avventure.

Rainbow High: In Passerella è un gioco di avventura ambientato in molti dei luoghi della serie, ricco di rompicapi in cui i giocatori possono vestire i panni di una delle sei iconiche Rainbow High – Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler o Violet – risolvere enigmi e aiutare i propri compagni di classe utilizzando le abilità creative delle dolls. Sarà possibile diventare Sunny e trovare tutto ciò che le serve per la giornata nella sua camera da letto, o aiutare Ruby a preparare i croissant nella Rainbow Union, o disegnare con Skyler un nuovo vestito.

Rainbow High: In Passerella: cosa sappiamo

Facendo lavoro di squadra i giocatori affronteranno diverse prove. A partire dalla prima sfida dal titolo Tutto è arte, dovranno mostrare il loro estro artistico e diventare così la squadra che – grazie alla sua incredibile idea – si aggiudicherà la possibilità di realizzare un grande progetto per la Sfida Creativa di Primavera. Oltre alla storia principale, i giocatori potranno affrontare una serie di missioni e giocare a trovare oggetti da collezione per far salire di livello i loro personaggi e sbloccare nuovi vestiti.

«In passato abbiamo avuto il piacere di adattare a videogiochi due delle fantastiche IP di MGA, L.O.L Surprise! e Bratz. – ha dichiarato Beth Goss, CEO di Outright Games – Oggi siamo lieti di essere partner di sviluppo e pubblicazione per il primo videogioco Rainbow High, un franchise in rapida crescita i cui principi fondamentali si traducono perfettamente in questo nostro nuovo gioco dinamico, che crediamo si allinei allo sviluppo complessivo del marchio MGA».

Rainbow High: In Passerella sarà disponibile in autunno su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.