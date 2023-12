‘Outward’, il gioco di ruolo fantasy open world sviluppato da Nine Dots Studio, arriverà su Nintendo Switch nel 2024.

Outward, il gioco di ruolo fantasy open world sviluppato da Nine Dots Studio, arriverà su Nintendo Switch nel 2024. L’uscita su Switch è il culmine di mesi di lavoro di Nine Dots Studio e Sneaky Box, sviluppatore incaricato di guidare gli sforzi per il porting del gioco su Switch. «Portare Outward su Switch è sempre stato un sogno per noi. – ha dichiarato Guillaume Boucher-Vidal, CEO e creative director di Nine Dots Studio – Sarò sincero, dubitavo che una versione per Switch fosse possibile».

Boucher-Vidal ha spiegato anche le limitazioni tecniche che alimentavano i suoi dubbi. «Outward è un gioco molto grande – dice – che è stato realizzato in un contesto particolare e ha delle limitazioni tecniche molto specifiche». «Il team di Sneaky Box – ha aggiunto – ha davvero tirato fuori un coniglio dal cilindro con questo porting. Sono felice che ci sia un modo in più per giocare al nostro gioco, e con dispositivi come Steam Deck e Nintendo Switch, ora è possibile provarlo anche in viaggio».

Outward è un RPG ambientato nel mondo di Aurai in cui si assume il ruolo di un comune avventuriero che si difende da creature minacciose, affronta condizioni ambientali pericolose e si mantiene sano e idratato. Il viaggio condurrà attraverso città e pericolosi dungeon nascosti che pullulano di nemici formidabili, mentre si attraversa la natura selvaggia.

La Definitive Edition contiene il gioco base e due contenuti scaricabili, Three Brothers e The Soroboreans.