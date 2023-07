Paradox Interactive annuncia la nuova data dell’Early Access di ‘Life by You’, l’atteso videogioco di simulazione di vita.

È in arrivo un nuovo videogioco già attesissimo dalla community: da quando è stato annunciato, Life by You ha infatti ricevuto feedback entusiasti. Una risposta che non stupisce, considerando che il progetto di Paradox Interactive è un videogioco di simulazione di vita che si fa carico dell’obiettivo di rivoluzionare il genere, aprendosi alla libertà e alla personalizzazione. In parole semplici, i giocatori possono «progettare e vivere la vita degli esseri umani che creano in un mondo di gioco aperto e completamente personalizzabile. – recita la presentazione ufficiale – I giocatori creeranno le proprie famiglie, costruiranno le proprie case e racconteranno la vita attraverso molte storie».

«Grazie alla conversazione in lingua reale e alla possibilità di passare dal gameplay in terza persona al controllo diretto, i giocatori potranno connettersi con i propri personaggi a un livello più emotivo. – continua la nota – Una vasta gamma di strumenti e editor creativi permetterà inoltre ai giocatori di personalizzare ogni aspetto della loro esperienza di gioco, dando loro la possibilità di vivere la vita al massimo o infrangere le regole, a loro piacimento».

Life by You, posticipato l’Accesso Anticipato

L’asso nella manica di Life by You dovrebbe dunque essere l’estrema libertà nella creazione del personaggio e della sua storia. E questo lo renderebbe indubbiamente più contemporaneo e attuale dei giochi di simulazione di vita visti finora. L’ultima news che ci arriva dalla Paradox riguarda tuttavia il posticipo dell’Accesso Anticipato al 5 marzo 2024. Come sottolineato in un videomessaggio di Rod Humble, direttore generale di Paradox Tectonic, la decisione è funzionale ad avere più tempo. Lo studio di sviluppo, Paradox Tectonic, potrà così migliorare i dettagli visivi e l’interfaccia.

«Questi miglioramenti influenzeranno l’aspetto generale del gioco. Ma lo renderanno anche un’esperienza ancora più completa per i giocatori. – recita la nota stampa – Paradox Tectonic si dedicherà anche al perfezionamento degli strumenti di modifica disponibili per esplorare e creare. La comunità di giocatori è al centro di Life by You. E il loro feedback è fondamentale per molti dei cambiamenti positivi che verranno apportati all’Early Access di Life by You».