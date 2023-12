‘Front Mission 1St Remake Limited Edition’ è ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox One|Series: tutte le info sull’uscita.

Arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series|One il 5 dicembre 2023 il gioco Front Mission 1St Remake Limited Edition (Microids), con una versione retail unica. Ideata da Microids, questa Limited Edition contiene contenuti fisici esclusivi realizzati dagli artisti che hanno dato vita al gioco. Nel dettaglio, i contenuti sono il gioco Front Mission 1St Remake, un’esclusiva figurina lenticolare, il manuale di gioco stampato e due litografie.

Front Mission 1St Remake: i dettagli del gioco

In Front Mission First Remake si gioca nei panni di un membro dell’O.C.U. o dell’U.C.S., è possibile personalizzare il vostro Wanzer e usare strategicamente la vostra potenza di fuoco e il terreno per avere la meglio sugli avversari.

La storia del gioco si svolge nell’anno 2090, quando i conflitti mondiali si combattono utilizzando gigantesche macchine da guerra chiamate Wanzers. L’isola di Huffman, l’unico luogo in cui l’Unione Cooperativa Oceania (O.C.U.) e gli Stati Continentali Unificati (U.C.S.) condividono un confine terrestre, è un focolaio di conflitti.

Un plotone di ricognizione dell’O.C.U., a capo del quale troviamo il capitano Royd Clive, ha l’incarico di indagare su un impianto di munizioni degli Stati Uniti. Subiscono un’imboscata dai Wanzers dell’U.C.S., scatenando una serie di eventi che fanno precipitare l’intera isola in guerra.

Le caratteristiche