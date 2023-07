Anche in ‘Final Fantasy XVI’ la presenza di un pet arricchisce il gioco: tutto ciò che c’è da sapere su Torgal.

Final Fantasy XVI mostra un nuovo livello nel mondo del gaming pet-friendly. Quello degli animali da compagnia che diventano personaggi fondamentali all’interno della narrazione videoludica rappresenta, in realtà, un filone editoriale importantissimo nel mondo del gaming. Basti pensare a tutti i personaggi animali che hanno fatto la storia affiancando le orme dei protagonisti: Trico in The Last Guardian, Palico in Monster Hunter, D-Dog in Metal Gear Solid e Cerbero in Hades.

Final Fantasy, l’amato franchise che ha catturato i cuori dei giocatori per decenni, è rinomato per il suo ricco e variegato cast di personaggi. Tra il pantheon di eroi e cattivi iconici, Torgal è tuttavia un personaggio che merita un riconoscimento speciale nel nuovo capitolo, distribuito da Plaion dallo scorso 22 giugno.

Torgal in Final Fantasy XVI: fedeltà inflessibile del pet

Torgal, un fidato compagno lupo, svolge un ruolo essenziale in Final Fantasy XVI, plasmando l’esperienza del protagonista, Clive Rosfield. Inizialmente scambiato per un cane, Torgal si rivela un lupo resistente e leale, fondamentale per lo svolgimento della narrazione. Attraverso la compagnia e il combattimento, Torgal si rivela un alleato importante, in grado di offrire sia sostegno che forza bruta di fronte al pericolo.

Il nuovo capitolo della saga di Final Fantasy è incentrato sul viaggio di Clive, raccontato in tre diversi frame temporali. In uno dei primi flash, in cui scopriamo l’infanzia di Clive e la sua formazione, fa il suo debutto Torgal, un cucciolo di lupo grigio dei territori del Nord, accolto dalla famiglia Rosfield. Le strade di Clive e Torgal si separano presto però, ma i due si ritrovano in uno dei principali turning point della narrazione del gioco. Si tratta di un momento fondamentale per lo sviluppo del personaggio di Clive ed è proprio da lì che Torgal resta al suo fianco, fidelizzando e rafforzando sempre di più il suo robusto ruolo di fedele compagno di viaggio e avventure.

Le interazioni tra Clive e Torgal

Le interazioni tra i due personaggi, in termini prettamente di giocabilità, sono tantissime. Ed è come se virtualmente riuscissero a rendere lo spettro della profondità che lega i due compagni di avventura: Torgal può utilizzare l’istinto per orientarsi ovunque, senza alcuna limitazione, e supportare Clive nell’esplorazione dei territori di Valisthea, ambientazione enigmatica e stratificata di questo nuovo capitolo.

Oltre al ruolo di guida, Torgal sarà anche fondamentale nei combattimenti: è infatti proprio il lupo l’unico membro del suo gruppo, che Clive può guidare in guerra, facendolo diventare così quasi una sua stessa estensione sul campo di battaglia, amplificandone le capacità e soprattutto l’efficacia.