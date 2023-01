Nasce a Milano PLB WORLD, il nuovo Entertainment Hub (situato in Viale Francesco Restelli 3) nato da un’idea di Christian Vieri e Bernardo Corradi. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani un luogo unico di aggregazione, formazione e intrattenimento tecnologico. Uno spazio che viene alla luce tre anni dopo la nascita della società PLB srl e che Vieri definisce «l’entertainment hub più innovativo d’Europa».

PLB WORLD è uno spazio di oltre 700 mq disposti su due piani, dotato di 24 postazioni PC per gaming, nove simulatori racing di ultima generazione e sei console Playstation 5 con schermo dedicato. Al centro della vision aziendale ci sono tre obiettivi: crescita di talenti, creazione di una maggiore informazione sul modello healthy Esport e promozione e sviluppo di attività di accessibilità e inclusione sociale.

«PLB World rappresenta una realtà dotata di tecnologia all’avanguardia dove i giovanissimi troveranno un vero e proprio campo di allenamento in cui sviluppare il loro talento come gamer, streamer e caster. È un luogo sano di socialità in cui i giovani saranno seguiti da professionisti di diversi ambiti e aperto a tutti gli appassionati di gaming. – ha commentato Bernardo Corradi – Ringrazio ManpowerGroup che ci ha accompagnato fin dall’inizio nella realizzazione di questo ambizioso progetto».