Il nuovo set LEGO Ideas si immerge nel mondo degli insetti con The Insect Collection, ma c’è anche una playlist ASMR.

L’universo LEGO continua la sua esplorazione del mondo naturale: dopo i bonsai e i fiori, arriva infatti una nuova linea di LEGO Ideas, The Insect Collection. Ideata dallo spagnolo José María Pérez Suero, la collezione è il 50esimo prodotto nato dalla mente di un fan dei LEGO e – come dice lo stesso nome – si basa sul mondo degli insetti. Il set contiene infatti tre insetti provenienti da diverse parti del mondo: la farfalla morfo blu, lo scarabeo ercole e la mantide cinese.

Ogni insetto vanta la sua base studiata per rappresentarlo nel suo habitat naturale. La farfalla morfo blu (Morpho menelaus) si posa dunque su un ramo nella foresta amazzonica sudamericana, arricchito da un fiore e da un’ape. Con lo scarabeo ercole (Dynastes hercules) ci spostiamo invece in America centrale: questo esemplare (maschio) si poggia su un ramo ormai senza vita. Le sue ali possono essere rimosse e il guscio chiuso.

Infine, appollaiata sul ramo sottile di una foresta asiatica, una mantide cinese prega su una piccola coccinella nascosta tra fiori. «Ho studiato la scienza e le belle arti – ha dichiarato José María Pérez Suero – e sono sempre stato affascinato dagli intricati dettagli del mondo naturale. Inoltre, sono da sempre fan dei LEGO e ho sempre ideato nuovi set: trovo ispirazione per nuovi modelli attraverso i miei hobby, tra cui ci sono la fotografia e la natura».

LEGO, The Insect Collection: la playlist Green Noise con i rumori di insetti

Per celebrare il nuovo set, è disponibile la playlist ASMR Green Noise, realizzata insieme a Sanaa Kelley, foley (rumorista) nominata agli Emmy ed esperta nel ricreare effetti sonori. In questo caso, Kelley ha ricreato il suono unico di ogni insetto di questa collezione. Ogni traccia dura 45 minuti ed è stata realizzata interamente con i rumori dei mattoncini LEGO del nuovo set, insieme a una varietà di tecniche foley. È disponibile anche un nuovo film LEGO girato negli studios Reel Foley Sound che mostra come è nata la playlist di Sanaa Kelley. È possibile ascoltare la playlist Green Noise qui.

Il set The Insect Collection sarà disponibile dal 4 settembre per LEGO VIPs e dal 7 settembre per tutti.