Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: tutto sull’espansione Zenit Regale

La nuova espansione speciale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Zenit Regale, arriva in tutto il mondo dal 20 gennaio 2023.

Arriverà in tutto il mondo il 20 gennaio 2023 la nuova espansione speciale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Zenit Regale. L’espansione introdurrà diversi stili artistici inediti e illustrazioni peculiari. Con particolare enfasi sulle carte con illustrazione speciale, tra le quali figurerà per la prima volta un Pokémon-V ASTRO.



L’espansione porterà con sé anche il set Galleria di Galar da 70 carte. Queste hanno per protagonisti Pokémon normali, Pokémon-V, Pokémon-VMAX, Pokémon-V ASTRO. Non mancheranno carte Aiuto con illustrazioni speciali che mettono in risalto l’unicità di ciascun Pokémon e personaggio raffigurato. Nella Galleria di Galar sarà possibile trovare Mewtwo-V ASTRO, Darkrai-V ASTRO e Zoroark di Hisui-V ASTRO.

Inoltre, grazie a un nuovo tipo di illustrazione composta, gli Allenatori potranno anche collezionare e combinare nove diverse carte della Galleria di Galar per formare un’immagine più grande.

Carte Collezionabili Pokémon, espansione Zenit Regale: i dettagli

Tra le carte più interessanti dell’espansione troviamo:

17 Pokémon-V

Cinque Pokémon-VMAX

Otto Pokémon-V ASTRO, tra cui Zacian-V ASTRO e Zamazenta-V ASTRO

Tre Pokémon Lucenti: Charizard cromatico, Charjabug cromatico ed Eternatus cromatico

Le carte dell’espansione Zenit Regale saranno disponibili nei seguenti prodotti:

Set Allenatore Fuoriclasse Zenit Regale: include 10 buste della nuova espansione, una carta con illustrazione speciale di Lucario-V ASTRO e vari accessori di gioco.

include 10 buste della nuova espansione, una carta con illustrazione speciale di Lucario-V ASTRO e vari accessori di gioco. Collezione Regieleki-V o Regidrago-V Zenit Regale: include quattro buste della nuova espansione, una carta promozionale e una carta gigante di Regieleki-V o Regidrago-V. Nonché una carta promozionale olografica di un Pokémon senza regola speciale.

include quattro buste della nuova espansione, una carta promozionale e una carta gigante di Regieleki-V o Regidrago-V. Nonché una carta promozionale olografica di un Pokémon senza regola speciale. Miniscatole da collezione Zenit Regale: ciascuna include due buste della nuova espansione e un foglio di adesivi.

ciascuna include due buste della nuova espansione e un foglio di adesivi. Collezione speciale Pikachu-VMAX Zenit Regale: include cinque buste della nuova espansione, una carta promozionale impressa in modo speciale e una carta promozionale gigante di Pikachu-VMAX nonché una carta promozionale olografica di Pikachu-V.

include cinque buste della nuova espansione, una carta promozionale impressa in modo speciale e una carta promozionale gigante di Pikachu-VMAX nonché una carta promozionale olografica di Pikachu-V. Scatole da collezione Zenit Regale: ciascuna include cinque buste della nuova espansione e una carta promozionale a figura intera di Articuno di Galar, Zapdos di Galar o Moltres di Galar.

ciascuna include cinque buste della nuova espansione e una carta promozionale a figura intera di Articuno di Galar, Zapdos di Galar o Moltres di Galar. Collezione con spilla Rillaboom, Cinderace o Inteleon Zenit Regale: include tre buste della nuova espansione e una carta promozionale di Rillaboom, Cinderace o Inteleon, insieme alla spilla corrispondente.

include tre buste della nuova espansione e una carta promozionale di Rillaboom, Cinderace o Inteleon, insieme alla spilla corrispondente. Collezione premium con tabellone di gioco Morpeko-V UNIONE Zenit Regale: include cinque buste della nuova espansione, quattro carte Morpeko-V UNIONE, una carta della Professoressa Magnolia, un tabellone di gioco e una carta gigante.

include cinque buste della nuova espansione, quattro carte Morpeko-V UNIONE, una carta della Professoressa Magnolia, un tabellone di gioco e una carta gigante. La collezione premium con statuina Zacian cromatico o Zamazenta cromatico Zenit Regale: include 11 buste della nuova espansione, una carta promozionale impressa in modo speciale di Zacian-V cromatico o Zamazenta-V cromatico, una statuina cromatica e una spilla cromatica corrispondenti, e un set di bustine protettive.

