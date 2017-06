In occasione del live di Paola Turci a Radio2live, abbiamo incontrato i due conduttori Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Il prossimo anno? "Depeche Mode e Ligabue"

di Elena Balestri - 19 Giugno 2017

Radio2live, intervista a Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini

Ultimi appuntamenti in versione estiva di Radio2Live il programma radiofonico di Radio2 dedicato alla musica dal vivo; in occasione del concerto live di Paola Turci dalla Sala B di Via Asiago, abbiamo incontrato gli storici conduttori del programma e di Rock and Roll Circus: Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.

Un’edizione di livello quella che si accinge a concludersi che si è contraddistinta per qualità e varietà di generi e che ha portato sulle frequenze radiofoniche di Radio2 concerti rock e pop, dando la possibilità agli ascoltatori di vivere un concerto unico ascoltandolo in radio ma con la possibilità anche di partecipare gratuitamente in sala, vivendo l’emozione di un concerto intimo con tutta la potenza e la forza di un live tradizionale. Come quello di Paola Turci che accompagnata dalla sua band, ha regalato un live energico e travolgente piacevolmente interrotto dai momenti di ‘storytelling’ in cui grazie agli interventi di Pier e Carolina, Paola Turci si è raccontata a ruota libera.

“E’ stata un’edizione di assoluto livello, almeno secondo noi! – dice hai nostri microfoni Carolina Di Domenico – molto varia abbiamo avuto artisti diciamo “emergenti” come Ermal Meta che finalmente ha raggiunto un grande pubblico, a Lo Stato Sociale” “Sono passati gli artisti di maggior successo del 2017 – prosegue Pier Ferrantini – Artisti che erano già passati dall’altro nostro programma Rock and Roll Circus quando erano piccolini, come The Giornalisti, Calcutta, I Cani (il primo concerto della nuova Sala B è stato proprio il loro). All’epoca era un evento che non lasciava intendere che ogni venerdì ci fossero dei concerti dal vivo.” Ma il grande successo ha fatto si che i concerti si ripetessero e diventassero un appuntamento fisso.

E per il prossimo anno cosa dobbiamo aspettarci?

“Vorremmo i Depeche Mode – afferma Carolina con molta schiettezza, e Pier aggiunge – Vorremmo portare qui gli artisti ancora più grandi, quelli che sono abituati agli stadi, alle grandi platee. Qua ci si mette alla prova, è un palco paradossalmente più difficile rispetto ad uno stadio. Quante volte Ligabue ha detto, anche durante una nostra intervista, che dopo tanti anni di arene e di stadi sentiva il bisogno dei club, e così ha fatto il tour nei club; questo è proprio un club…”

L’invito a Luciano Ligabue è stato lanciato, non resta che aspettare la nuova stagione per scoprire se la ‘sfida’ è stata accettata. Intanto restano ancora due appuntamenti con Radio2live: il 22 giugno sarà la volta di Michele Bravi ed Elodie e il 29 giugno chiuderà la stagione Lodovica Comello.

Ma per Carolina e Pier gli impegni non finisco qui: li aspetta un’estate all’insegna della musica. Radio2 sarà infatti partner di alcuni importanti festival, come il Postepay Sound Rock in Roma dove in alcune occasioni trasmetteranno i concerti in diretta (il primo sarà quello di Daniele Silvestri del 24 giungo), e da dove faranno Rock and Roll Circus; seguiranno il Lucca Summer Festival, il Siren Festival di Vasto…

E saranno anche sul palco di La Francia in Scena in occasione della Festa della Musica 2017: il 21 giugno in diretta da piazza Farnese dell’estate, Carolina e Pier presenteranno lo psichedelico Cosmo e la psyco-rock band francese La Femme.

Vi lasciamo alla nostra intervista con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini conduttori di Radio2live e Rock and Roll Circus.

