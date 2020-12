Chi ha vinto X Factor 2017? Lorenzo Licitra a sorpresa batte i Maneskin ma Manuel Agnelli non la prende affatto bene e lancia frecciatine al veleno per il vincitore. Solo alla fine emerge che in realtà il giudice di XF è…

Chi ha vinto X Factor 2020?

Ad alzare il trofeo e conquistare un contratto discografico è stata CasadiLego, nata a Bellante (TE), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Il suo originale nome d’arte è nato dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House” e ha conquistato il titolo, il pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria. Già alle Audition, quando aveva portato A case of you di Joni Mitchell, davanti al suo talento Manuel Agnelli si era commosso. Il percorso di Casadilego a X Factor 2020, insieme al suo giudice Hell Raton e alla sua crew, le ha permesso di sperimentare e arrivare a proporre anche musica elettronica. In semifinale si è esibita insieme a Lazza con il brano Catrame.

La finale di #XF2020 ha totalizzato 10.600.000 voti (rispetto ai 5 milioni della scorsa edizione).

Non sono mancate polemiche, come ogni anno, sul vincitore e il secondo posto. Secondi in classifica, infatti, sono stati i Little Pieces of Marmelade che si sono esibiti insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours e come Best Of hanno scelto i brani I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Il duo marchigiano, composto da Daniele e Francesco, rappresenta la scommessa vinta da Manuel Agnelli in questa edizione. Allo scontro finale con Casadilego hanno presentato One cup of Happiness.

Mi sembra doveroso fare un plauso ai LPOM che hanno portato ad #XF2020 una vera rivoluzione. Pensavo di dover aspettare molto prima di ascoltare del rock in TV ma finalmente qualcosa che ti fa alzare il culo dalla sedia! pic.twitter.com/mtPOcHqcBa — Martha🪐 (@Martha56982829) December 10, 2020



Tanti spettatori avrebbero voluto la band al primo posto e ci sono stati tanti commenti di chi ricorda quello che è accaduto con i Maneskin.

Cosa successe nel 2017 dopo la vittoria di Lorenzo Licitra e il secondo posto dei Maneskin

il bel siciliano dalla voce potente e delicata insieme che nel corso delle puntate ha saputo mettere a fuoco la sua identità e nella finale del 14 dicembre si è mangiato il Forum di Assago con esibizioni davvero strepitose.

Delusione e rammarico per i superfavoriti Maneskin, i gioielli di Manuel Agnelli che però avranno grandi occasioni per sfondare nel panorama musicale italiano e la notizia del disco d’oro vinto per l’inedito ‘Chosen’ fa ben sperare tutti i loro fan.

Su Twitter sono apparsi diversi commenti a difesa della band capitanata dal pazzesco frontman Damiano tra cui riportiamo:

“Forse non hanno contato i Maneskin come concorrenti, ma come ospiti. #XF11 #Maneskin #lorenzolicitra” “Måneskin non hanno bisogno di un premio per strappare un contratto discografico. Licitra si. #XF11 #ManuelAgnelli #LorenzoLicitra #Maneskin” “C’è chi come premio ha ricevuto una coppa e chi un disco d’oro. #XF11 #LorenzoLicitra #Maneskin #ManuelAgnelli”

Chi ha vinto X Factor 2017 lo sappiamo, ma staremo a vedere quale sarà il talento che alla lunga si farà sentire di più.