Fedez, quel dettaglio di Chiara Ferragni sul suo telefonino: lei non gradisce. Cosa era già successo in passato

Fedez mostra il suo telefono a X Factor e salta fuori ancora una volta il nome con cui ha salvato sua moglie in rubrica

X Factor è iniziato e i giudici, oltre ai talenti in gara, stanno attirando le attenzioni su di loro: è il caso anche di Fedez e di un dettaglio che non è sfuggito agli utenti.

LEGGI ANCHE : — X Factor, Fedez fa infuriare una nonna dell’aspirante concorrente: ‘rissa con la più rock del pubblico’

Il rapper infatti ha mostrato il telefonino dove il numero della moglie è salvato in rubrica come “Chiara Ferragni”

“Comunque anche io ho sempre salvato in rubrica i ragazzi con cui sono stata con nome e cognome, manco ci avevo fatto caso che Fedez avesse fatto lo stesso” ha twittato un utente.

“Fedez ma potrai mai salvare tua moglie “Chiara Ferragni” Chiara io lo sgriderei fossi in te” ha scritto un altro utente, condividendo un frame del video in cui si vede il telefono di Fedez mentre chiama sua moglie.

Inevitabile, è arrivato il commento della diretta interessata, su Instagram Chiara ha scritto: “Sì, come avete visto Fede mi ha ancora salvata sul telefono come “Chiara Ferragni” nonostante mi conosca da 6 anni e mi abbia sposata da 4″.

Non è la prima volta che il particolare del nome in rubrica salta fuori: già in passato i due coniugi avevano scherzato su rispetti soprannomi.

Foto: Kikapress