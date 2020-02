Momento Hot a Uomini e Donne

Gemma Galgani si è mostrata scatenata durante l’ultima puntata di Uomini e Donne Over. I partecipanti del programma diretto da Maria De Filippi si sono cimentati in una gara di ballo durante la trasmissione. Per questo motivo, la conduttrice di Canale 5 ha deciso di concludere l’episodio rimanendo in tema. Infatti, la De Filippi ha regalato a Gemma la possibilità di lanciarsi in un balletto “hot” con i ballerini professionisti di Amici. Sulle note di Hot Stuff di Donna Summer la Galgani si è destreggiata, visibilmente emozionata, in una danza molto sensuale con gli aitanti ballerini.

La reazione del pubblico

Il pubblico nello studio di Uomini e Donne, chiaramente in visibilio, ha accolto la prestazione di Gemma con una standing ovation. I presenti durante la ripresa del programma hanno accompagnato il balletto al suono di applausi e battendo le mani a tempo di musica. Non solo in studio, la performance sexy di Gemma ha suscitato numerose reazioni anche sui social; su Twitter gli utenti considerano Gemma ormai “un’icona della TV italiana”. Altri fan del programma invece si sbilanciano dichiarando che l’episodio contribuirà a fare “la storia della televisione”.

Intanto Tina chiama il dottore

Intanto dietro di Gemma e i tre ballerini, Tina Cipollari ha deciso di alzarsi dal suo comodo trono e lasciare lo studio, per tornare immediatamente. La celebre opinionista di Uomini e Donne è poi ritornata in studio accompagnata da un medico affinché visitasse la dama torinese alla fine della sua performance hot. Ma Gemma ha rifiutato di farsi controllare dal dottore e, anzi, ha voluto dimostrare di stare “benissimo” riuscendo a stare su un solo piede. Il medico ha quindi lasciato lo studio dopo la risposta di Gemma dietro le risate dei ballerini e del pubblico, divertiti dalla simpatica scenetta messa su da Tina.

di Aurelio Fattorusso