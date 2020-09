L’allieva 3 anticipazioni: tra proposte di matrimonio e incertezze. Intervista

Dal 27 settembre arriva su Rai 1 'L'allieva 3'. Il matrimonio tra Alice e Claudio ci sarà? Ecco cosa ci hanno rivelato i protagonisti.

Da domenica 27 settembre torna su Rai 1 l’amatissima serie L’Allieva 3′ con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Una terza stagione che arriva quasi a sorpresa dopo che le riprese erano state interrotte a causa del lockdown.

Le emozioni e i colpi di scena sono assicurati, come confermano i protagonisti ai nostri microfoni. Si inizia subito con una proposta di matrimonio “Non romantica – come sottolinea la Mastronardi – ma pur sempre una proposta di matrimonio!”

Dobbiamo quindi aspettarci finalmente che la coppia formata da Alice Allevi e Claudio Conforti, convoli felicemente a nozze?

“Chi lo sa – replica Lino Guanciale – con Alice non sai mai se si tratta di realtà o di un sogno. Per scoprirlo dovete seguire la sera!”

Quello che è certo è che Alice e Claudio sono cambiati. Innanzi tutto Alice non è più un’allieva ma un medico legale a tutti gli effetti. Proprio come il suo fidanzato e mentore il dottor Claudio Conforti. Ed è proprio questa ‘parità/disparità” che metterà in crisi la coppia. Da una parte c’è la giovane Alice con una carriera pronta a decollare e un futuro promettente tutto da scoprire. Dall’altra un uomo affermato, per cui è più difficile fare un ulteriore salto di qualità.

“Andranno in crisi molte delle cose che legano Claudio e Alice – spiega Guanciale ai nostri microfoni – In primis il rapporto tra maestro e allieva. Alice vive una fase rampante della propria vita e della propria carriera, mentre Claudio è in una fase diversa, è già arrivato sotto tanti aspetti. Fare un salto è diverso, comporta decisioni irreversibili sotto certi aspetti: restare in Italia, andare fuori…”

Quello che vedremo è un Claudio in crisi, fragile, più di quanto non sia mai stato nelle precedenti stagioni.

A complicare le cose anche l’arrivo di due new entry: la nuova ‘Suprema’ dell’Istituto di Medicina Legale, la prof.ssa Andrea Manes (interpretata da Antonia Liskova) e il fratello dei Claudio Giacomo Conforti (Sergio Assisi).

6 le puntate che ogni domenica vi terranno compagnia dove ovviamente non mancheranno i casi gialli da risolvere che vedranno impegnata Alice come medico legale.

Tra conferme e cambiamenti

Come abbiamo già detto all’Istituto di Medicina Legale c’è una nuova Suprema che sceglie Alice come propria assistente; ma non si tratta dell’unico cambiamento. Il dott. Conforti viene nominato Direttore della Scuola di Specializzazione e la prof.ssa Boschi (Giselda Volodi) decide di auto esiliarsi, a causa della delusione per la mancata promozione.

Nella scuola arrivano poi due nuovi specializzandi: Sandro (Stefano Rossi Giordani) e Giulia (Giorgia Gambuzza). Tra i volti nuovi ritroviamo delle conferme come quelle dei colleghi di Alice: Lara (Francesca Agostini) e Paolone (Emmanuele Aita), la specializzanda Erika (Claudia Gusmano) e il dott. Anceschi (Francesco Procopio).

Ritroveremo anche Marco (Pierpaolo Spollon), fratello di Alice che è diventato papà di Camilla. Cordelia (Anna Dalton) coinquilina di Alice e nonna Amalia (Marzia Ubaldi), incrollabile confidente della nipote.

Vi lasciamo alle nostre interviste con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ricordandovi che l’appuntamento con ‘L’Allieva 3’ è dal 27 settembre in prima serata su Rai 1.

Crediti foto@Endemol Shine Italy