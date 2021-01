‘Vado via’, Maria Teresa Ruta in lacrime nella notte: cosa ha confessato a Zorzi e Orlando

Al GF Vip Maria Teresa Ruta ha una nuova crisi e scoppia in lacrime. La concorrente dichiara di voler addirittura lasciare la casa.

Al GF Vip, Maria Teresa Ruta va in crisi e scoppia in lacrime nella notte, al punto da fare una confessione a Tommaso Zorzi e a Stefania Orlando su quello che sarà il suo destino nella casa più spiata d’Italia. Ma cosa avrà mai ammesso la conduttrice tv con i suoi coinquilini?

GF Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime: “Vado via”

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 18 gennaio, le crisi si sono moltiplicate. Da quella di Stefania Orlando a quella di Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta non è stata un’eccezione, scoppiando in lacrime durante un momento di confessioni intime con Tommaso e Stefania, nel quale è arrivata a dire addirittura “Vado via”.

Di fronte a queste parole, Zorzi ha provato a tirarla su dicendole: “Sei la nostra highlander! Che dici? Vuoi uscire? Ma non puoi uscire… tutto sta assumendo un velo un po’ tetro”.

La confessione di MTR: “non sono lucida”

Sul volto di Maria Teresa Ruta, nonostante gli amici provassero a consolarla, hanno però cominciato a scorrere le lacrime: “Non sono lucida, c’è il dolore… non lo so se è solo una questione di oggi. Oggi sono così. Da me non me lo aspetto. Non vedo mamma dal 2 luglio. L’ho vista un nanosecondo in quella clinica. Mi spiace…”

Una situazione sicuramente delicata, sulla quale il secondo prolungamento del reality ha infierito non poco. Ma cosa farà alla fine Maria Teresa? Lascerà davvero il GF Vip? Oppure riuscirà a resistere e rimarrà ancora in gioco?

