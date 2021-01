Andrea Zelletta furioso con la produzione: ‘Diteci la verità’. Cosa è successo stanotte

GF Vip, dopo la puntata Andrea Zelletta si scaglia contro la produzione riguardo ai rumors sull'allungamento dei reality. Ecco cosa ha detto

Dopo la puntata, al Grande Fratello Vip Andrea Zelletta se la prende con la produzione del reality, colpevole di non dire la verità ai concorrenti riguardo a quello che accadrà e al tanto discusso prolungamento del gioco. Ma cosa avrà mai detto l’ex tronista?

LEGGI ANCHE — GF vip, letti stravolti dopo la puntata: Pierpaolo e Rosalinda cacciati dai loro letti

Andrea Zelletta contro il GF Vip: “diteci la verità”

Andiamo con ordine. In serata, mentre era in cucina, Andrea Zelletta si è espresso a muso duro contro il GF Vip, poiché la produzione non sembra essere stata affatto chiara riguardo ai rumors che ormai circolano da qualche settimana riguardo ad un ulteriore allungamento del reality.

“Siamo persone umane – ha esordito Zelletta – Lì dentro, diteci la ca..o di verità e basta. Poi uno sceglie. Ma diteci la ca..o di verità! Io ho capito, però… Sembravamo degli stupidi lì dentro. Non siamo stupidi!”

La situazione, in ogni caso, sembra essere sempre più pesante, anche per via di quanto avviene in puntata, dove i concorrenti vengono trascinati in dinamiche esterne delle quali non hanno assolutamente idea, come nel caso di Stefania Orlando.

Cosa accadrà ancora nel reality show di Mediaset?

Quello che emerge, nelle parole di Zelletta contro la produzione, è che molti concorrenti – soprattutto quelli che sono nella casa da più tempo come lo stesso Andrea, Tommaso, Stefania o Maria Teresa Ruta – non sembrano intenzionati a continuare ulteriormente.

Una realtà perfettamente inquadrata da una fan, che scrive sui social: “Zelletta HA RAGIONE non solo li prendono per il c..o in confessionale in più li spremono per creare discussioni CHE LORO NON VOGLIONO PIÙ FARE”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampo Endemol Shine Italy