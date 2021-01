Stefania Orlando, ‘è ora di tornare a casa’. Il post del marito mette in allarme i fan

Stefania Orlando lascerà la casa del Grande Fratello Vip? La concorrente, dopo aver avuto una crisi nella notte, potrebbe presto abbandonare il gioco. Un tweet del marito parla chiaro.

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grande apprensione per cosa succederà a Stefania Orlando: la conduttrice televisiva, infatti, potrebbe presto lasciare il reality show di Canale 5 e a confermarlo c’è un tweet del marito appena comparso sul web. Ma come mai questa decisione?

LEGGI ANCHE: — Il marito di Stefania Orlando contro il #GFVip: il like al tweet che parla di televoto truccato

Stefania Orlando lascia la casa del GF Vip?

Andiamo con ordine. Il prolungamento del Grande Fratello Vip sta facendo vittime in tutta la casa. Da Tommaso Zorzi ad Andrea Zelletta, la lista di concorrenti che sembrano stanchi di stare nel reality si allunga ogni giorno di più. Inutile dire che le crisi, soprattutto per chi è dentro da settembre sono sempre più forti.

È per questo che, dopo la puntata di ieri sera e le rivelazioni del suo ex marito Andrea Roncato, sembra sempre più probabile che Stefania Orlando possa lasciare presto la casa del GF Vip.

Durante la notte, Stefania ha avuto una profonda crisi, durante la quale si è diretta convinta verso la porta rossa, decisa ad aprirla e ad essere di conseguenza squalificata dal gioco. A fermarla è stato Tommaso Zorzi, il cui provvidenziale intervento ha fatto in modo che la Orlando non compisse il gesto.

Il tweet di Simone Gianlorenzi: “È ora di tornare a casa”

Tuttavia, in mattinata, è spuntato un post del marito, Simone Gianlorenzi, che ha scritto su Twitter: “È ora di tornare a casa”, con tanto di cuoricino. Un messaggio chiaro, che sembra essere il definitivo preludio al fatto che Stefania Orlando lascerà la casa più spiata d’Italia.

Nel frattempo, tuttavia, le sue Viperelle (nome delle fan di Stefy) sono sempre più agguerrite e, se Stefania non dovesse uscire, hanno già fatto sapere di essere pronte a tutto per farla arrivare in finale.

Foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy