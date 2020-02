Non bastava la lite in diretta con Serena e la sfuriata contro gli autori del GF Vip, ora Pago finisce nuovamente nel tritacarne mediatico del social con l’accusa di omofobia. Tutto è successo dopo la puntata, mentre si chiariva con la fidanzata in giardino. A un certo punto, i due parlano di Licia Nunez e il cantante sardo ha espresso un’opinione difficilmente condivisibile, relativa alla sua omosessualità.

GF Vip, frasi omofobe di Pago contro Licia

Durante le nomination palesi nella puntata di ieri al GF Vip, Pago non ha avuto problemi a nominare Licia. “È quella che mi convince meno, c’è qualcosa di lei che ancora non ho capito” ha spiegato, motivando la sua scelta ad Alfonso Signorini.

Dopo il caos avvenuto durante la diretta, Pago e Serena si sono appartati in giardino per un confronto meno acceso. A un certo punto, nascosti sotto una coperta, hanno iniziato a parlare dell’attrice.

Lui consigliava a lei di starle lontana. Pago, infatti, ritiene Licia una persona falsa. Ma non solo. “Sei geloso?” gli chiede la Enardu. “Certo, perché è omosessuale. Ricordati che è pugliese, come qui tuoi amici lì che fan le stesse cose” replica lui, lanciando – ci sembra – anche una frecciatina contro Giovanni Conversano, ex di Serena.

I commenti sul web

Le parole di Pago contro Licia al GF Vip hanno scatenato il putiferio sui social. Molti telespettatori lo accusano apertamente di omofobia e si aspettano provvedimenti da parte della produzione del reality.

Piccolo uomo, retrogrado, ignorante sono solo alcuni dei epiteti più teneri con cui gli utenti di Twitter, ad esempio, lo stanno apostrofando da quando si è diffusa la clip incriminata.

Intanto, Licia e Serena sono finite entrambe in nomination e venerdì sapremo chi verrà salvata dal pubblico. Il concorrente che avrà ottenuto meno preferenze non sarà eliminato subito nella puntata di venerdì ma andrà direttamente al televoto con i più nominati della puntata.