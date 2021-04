Si è consumata la prima puntata dello show di Pio e Amedeo. Tra i vip "presi di mira" l'ex ballerino e ora opinionista Gianni Sperti.

Venerdì 16 aprile è andata in scena su Canale 5 la prima puntata dello show di Pio e Amedeo Felicissima Sera e come promesso (durante le puntate serali di Amici dove i comici hanno ironicamente supplicato la conduttrice), la prima ospite è stata Maria De Filippi, che si è prestata al gioco dei due comici, senza riserve.

LEGGI ANCHE: — Felicissima sera, ‘Maria piangi’: ecco le uniche volte in

cui la De Filippi si è commossa in tv

Gianni Sperti ha seguito da casa Felicissima Sera.

Fonte: https://www.instagram.com/stories/giannispertiofficial/2553391841493696611/

Tra aneddoti, battute e ricordi, Pio e Amedeo non hanno potuto evitare di prendere in giro Maria De Filippi e alcuni dei suoi affetti: dal rapporto con Maurizio Costanzo ai suoi adorati cani, fino ai collaboratori: è il caso di Gianni Sperti, ex ballerino e ora opinionista di Uomini e Donne.

Proprio a Gianni è stata rivolta una delle prime battute dello show, che Pio e Amedeo hanno scherzosamente indicato come “uno Sperti a pelo lungo” parlando del look stravagante di barba e capelli che ultimamente l’opinionista ha mostrato, e ancora “sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%”, alludendo così a qualche ritocchino di troppo a cui Gianni si sarebbe sottoposto per apparire sempre in gran forma.

“Questo è un Gianni Sperti a pelo lungo”



MI SENTO MALEEE⚰️⚰️⚰️⚰️#Felicissimasera pic.twitter.com/tWGq10Nfug — Libra⚖️ (@zorziofficialfp) April 16, 2021

Maria De Filippi è stata al gioco come ha già dimostrato di saper fare, ma ha difeso l’amico e collaboratore: “È un bravissimo ragazzo, ed è pugliese come voi”. E ancora “Guardate che le sopracciglia ad ali di gabbiano vanno di moda”.

Felicissima sera: la reazione di Gianni Sperti

Non è mancata la reazione di Gianni Sperti che sui social ha condiviso proprio lo spezzone di trasmissione che lo ha riguardato, con faccine sorridenti. Niente polemica quindi. L’irriverenza di Pio e Amedeo ha colto nel segno e – fortunatamente – nessuno sembrerebbe essersi offeso. D’altronde la grandezza di alcuni personaggi televisivi si misura anche in questo modo: attraverso la capacità di mettersi in gioco senza riserve, sapendo ironizzare degli altri e quando necessario anche di se stessi.