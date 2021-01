Maria De Filippi a CTCF: show con Luciana, Nino Frassica

Quando Rai e Mediaset si incontrano, gli spettatori e gli utenti dei social sembrano apprezzare parecchio: a Che tempo che fa è arrivata Maria De Filippi portando C’è posta per te e scherzando con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Nino Frassica.

C’è posta per te sulla Rai, con Luciana che manda la posta a Fazio e Nino Frassica come postino.

Solo Maria può una cosa del genere.

Queen non a caso.#CTCF https://t.co/jn50q6x4SS

— • 𝓢𝓲𝓵 • ☕️🦄 (@_lasilviaaa) January 10, 2021