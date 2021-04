Tina Cipollari non è presente nello studio di Uomini e Donne da almeno due puntate, il motivo ancora è sconosciuto e i fan si stanno preoccupando

Che fine ha fatto Tina Cipollari? Assente dallo studio di Uomini e Donne da almeno due registrazioni, i fan della vamp storica del programma di Maria iniziano a dirsi preoccupati. Nel recente passato, infatti, l’opinionista è stata costretta a saltare le puntate del talk dei sentimenti di Canale 5 per diversi motivi.

Tina assente da Uomini e Donne, fan preoccupati per la Cipollari

Ma com’è che Tina non è in studio ? #uominiedonne — botero caltagirone (@botero1960) April 7, 2021

Una volta era stata a contatto con un positivo al Covid, dunque ha dovuto, come da prassi, fare la quarantena; un’altra invece era rimasta vittima di una indigestione, come spiegato da Gianni Sperti in quell’occasione.

Ma ora perché Tina non si fa più vedere a U&D?

Chi segue da anni il programma ha confessato di sentire la sua mancanza e di annoiarsi senza lei che rimprovera o inveisce contro Gemma.

Cosa succede a Tina? #uominiedonne non è la stessa cosa senza di lei !! — laura panarari (@laurapanarari) April 7, 2021

Ma dove sta Tina? Non ha più senso guardare sto trash senza di lei #uominiedonne — Ale from the block! (@bearbops) April 7, 2021

Nella puntata registrata il 27 marzo, Tina si era collegata da casa e Maria De Filippi ha ironizzato: “Ti hanno messo agli arresti domiciliari?”

La vamp non ha risposto alla curiosità della conduttrice e nella registrazione successiva, quella del 28 marzo, non si è fatta minimamente vedere. Che sia perché sta organizzando il matrimonio con il suo Vincenzo e i preparativi le stanno portando via più tempo del previsto?

Foto: Kikapress