Alberto e Piero Angela tornano insieme in tv: ecco quando li vedremo

Arriva una nuova stagione di 'Ulisse il piacere della scoperta' e dopo 3 anni Alberto e Piero Angela tornano insieme in Tv.

Mercoledì 21 aprile in prima serata su Rai 1 va in onda una nuova stagione di ‘Ulisse, il piacere della scoperta’, alla cui conduzione torna Alberto Angela. 5 gli appuntamenti di questa edizione che vedrà anche il grande ritorno insieme in tv dei due divulgatori scientifici.

Si comincia con le 7 meraviglie di Roma per concludere il ciclo di appuntamenti con la puntata dedicata ai cambiamenti ambientali e alle problematiche della sostenibilità climatica. Ed è proprio nell’appuntamento dedicato al confronto tra uomo e natura che Alberto e Piero Angela tornano insieme in tv. L’ultima volta era stata nel 2019 in occasione dello speciale che celebrava i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

Per questo ritorno, padre e figlio condivideranno con gli spettatori alcuni album fotografici dei loro viaggi in giro per il mondo.

I temi delle puntate della nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta

21 Aprile “Le 7 meraviglie di Roma”

28 Aprile “Storia di Enrico VIII e Anna Bolena”

05 Maggio “Gli Etruschi”

12 Maggio “Francesco e Chiara D’Assisi

19 Maggio “Cambiamenti ambientali e sostenibilità climatica”

Crediti foto@Kikapress