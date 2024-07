Chi ha detto che la spiaggia preferita dai romani è Ostia dovrà cambiare idea, visto che dalla città eterna sembrano preferire una nuova meta estiva. Si tratta di un posto in cui cultura, storia e tradizione vanno di pari passo e rendono il luogo di maggiore interesse.

Qual è la spiaggia preferita dai romani?

La spiaggia preferita dai romani è Ladispoli. Vi sono vari motivi che le fanno conquistare il primo posto. Innanzitutto possiede un ecosistema ricco: un’oasi faunistica di Palo che vanta di 120 ettari di vegetazione. In secondo luogo, non mancano gli scavi archeologici risalenti all’epoca etrusca e romana.

Cosa vedere a Ladispoli

Oltre al mare e alla spiaggia nera, Ladispoli è adornata da una lunga storia che la rende una meta gettonata e tutta da scoprire. I turisti potranno ammirare la bellezza del castello Odescalchi, situato nella frazione di Palo, circondato, quindi, dall‘oasi naturale che fa da padrone.

LEGGI ANCHE:–Spiagge da evitare nel Lazio: 10 posti dove non dovresti fare il bagno

Un’altra chicca del posto è Torre Flavia, risalente al 1500 con la funzione difensiva dalle invasioni saracene. Per non parlare delle tante sagre ed eventi di paese organizzati dai cittadini e associazioni che rendono Ladispoli una terra accogliente e strepitosa.

Altre spiagge del litorale laziale

Il litorale laziale vanta di varie spiagge in cui poter trascorrere del tempo in riva al mare. Tra le più belle ricordiamo Ostia, Santa Marinella in cui si alternano distese di sabbia chiara a insenature rocciose. Qui i surfisti si radunano per allenarsi o fare gare. Per non parlare dei fondali ricchi di tesori. Da quelle parti vi è anche il Castello di Santa Severa. C’è poi Sabaudia con le Spiagge della Bufalara e di Torre Paola. Poi ancora il Circeo. In ogni posto non mancano eventi e appuntamenti organizzati d’estate.

FOTO: SHUTTERSTOCK