Dal 3 al 6 ottobre in Fiera Roma arriva Romics, il grande Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Un appuntamento imperdibile che, per quattro giornate, trasformerà Roma nel centro della creatività e dell’intrattenimento

Presentata a Roma, presso la Casa del Cinema, la nuova edizione di Romics. Si svolgerà dal 3 al 6 ottobre in Fiera Roma la XXXIII edizione di Romics, il grande Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Un appuntamento imperdibile che, per quattro giornate, trasformerà Roma nel centro della creatività e dell’intrattenimento, con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive e spazi dedicati ai fan di tutte le età.Una grande kermesse con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni e con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Romics celebra l’immaginario di giovani e adulti, coniugando entertainment e approfondimento specialistico, offrendo al pubblico, a seconda dei generi e degli interessi, molteplici percorsi di partecipazione e occasioni di confronto. Altresì Romics è una piattaforma di promozione per le aziende e i professionisti italiani che operano nel fumetto, nell’illustrazione, nel cinema e nei games. Come di consueto, numerose sono le collaborazioni istituzionali attivate: si rinnova la collaborazione con la Regione Lazio, Lazio Innova, Camera di Commercio Roma e Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma per valorizzare le numerose imprese culturali e creative presenti sul territorio, attraverso l’allestimento di un’area espositiva riservata alle imprese e ai professionisti del Lazio. In particolare, la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma organizzano una collettiva di aziende con l’obiettivo di sostenere la crescita del sistema produttivo locale e far conoscere le misure e i progetti a supporto attivati dall’Amministrazione; Il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, patrocinano la XXXIII edizione di Romics, collaborando in tema di promozione del libro e sui servizi per l’accesso alla lettura, in particolare sui formati e i generi editoriali che risultano sempre più apprezzati dal pubblico di bambini e ragazzi. Si rinnova il sostegno di Romics alla campagna “Diritto al Cibo per una vita e un futuro migliori” promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla FAO in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2024. Lo spazio FAO sensibilizzerà i visitatori sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e inviterà all’azione per migliorare la sicurezza alimentare globale e garantire a tutti l’accesso al cibo. Per i più piccoli, il FAO SDGs Kids Corner – con giochi come la campana, il minigolf e il twister – offrirà un’opportunità unica di apprendere attraverso il gioco gli obiettivi dell’Agenda 2030. Inoltre, sarà possibile scoprire i nostri nuovi Libri di Attività per i giovani: “Il Diritto al cibo”, “Storia di una maglietta”. Il primo avvicina al tema del diritto al cibo e l’importanza di diete corrette nutrienti, l’altro ci porta in un viaggio alla scoperta della moda sostenibile. Il manifesto della XXXIII edizione del Festival è realizzato da Giuseppe Palumbo, Romics d’Oro dell’edizione, con un tributo ad Eva Kant e Diabolik, due icone intramontabili del fumetto italiano. Palumbo, nel suo tributo, racconta il profondo legame che lo unisce a queste due figure: sono 40 anni che disegno e pubblico fumetti. Non passa giorno senza che almeno un attimo della mia giornata non sia dedicato a qualche progetto in essere o in divenire. Nulla dies sine linea. […] Tra una parete e l’altra del labirinto, c’è una coppia di amici che mi tiene compagnia: sono ladri e assassini, EPPURE non so fargliene una colpa. Sono Diabolik ed Eva Kant. Grandi novità ed eventi attendono il pubblico per la trentatreesima edizione di Romics – racconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica del Festival – tre eccezionali artisti vengono insigniti del Romics d’Oro: a partire da Giuseppe Palumbo, grandissimo e poliedrico disegnatore italiano, suo il manifesto di questa edizione, dedicato a Diabolik ed Eva Kant, una mostra con oltre 100 originali racconterà la sua carriera; il giapponese Hidetoshi Omori, direttore delle animazioni e character designer per oltre duecento importanti titoli tra animazioni e videogames; Jim Cornish, straordinario storyboard artist che ha lavorato alle più celebri produzioni cinematografiche degli ultimi decenni. Di grande interesse il ciclo di Masterclass e workshop con grandi autori italiani e internazionali, dal Giappone agli USA, aperte a tutto il pubblico; grandi festeggiamenti per gli anniversari di Pollon, La storia infinita e il tenero Grisù. Un interessante sguardo poi al fenomeno webtoon, attraverso le voci di artisti italiani e internazionali. La musica grande protagonista con il Premio Musicomics dedicato agli artisti musicali che lavorano alle grandi produzioni audiovisive, e con l’attesissimo concerto di Cristina D’Avena. Tra le grandi mostre, l’esposizione dedicata al Premio Romics del Fumetto 2024, con tutti i vincitori del prestigioso Premio. Passione, divertimento, imperdibili incontri in tutti i palchi del festival, tra cui la nuova area Romics Kids&Junior dedicata ai bambini e alle famiglie, con tante sorprese. Andremo alla scoperta di tutte le novità del grande e piccolo schermo con il Movie Village e dei titoli attesi del mondo Games. Vi aspettiamo! Insigniti del prestigioso Romics d’Oro Giuseppe Palumbo, Hidetoshi Omori e Jim Cornish. Giuseppe Palumbo ha iniziato a pubblicare fumetti nel 1986, creando il personaggio Ramarro, il primo supereroe masochista. Ha collaborato con numerosi editori di spicco, nel 1992 entra nello staff di Martin Mystére della Sergio Bonelli Editore e nel 2000 in quello di Diabolik della Astorina, con cui Palumbo stringe la più lunga e prolifica collaborazione della sua carriera di disegnatore. Oltre ai fumetti, Palumbo ha illustrato libri per importanti editori italiani e internazionali. È anche fondatore del collettivo interdisciplinare Action30. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma domenica 6 ottobre. Hidetoshi Omori, è direttore delle animazioni, character designer e regista. Ha iniziato la sua carriera a Tokyo come freelance. Sono oltre 200 i titoli di serie, lungometraggi e videogame a cui ha lavorato nella sua lunga carriera, collaborando a serie iconiche come Gundam Z e Heavy Metal L-Gaim. È noto anche per il suo contributo al franchise di Lupin III e la caratterizzazione dei personaggi nella serie OAV di Guyver. Negli anni ’90 ha diretto le animazioni di Final Fantasy VII e in seguito ha esordito come regista di anime. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma domenica 6 ottobre. Jim Cornish, inglese, è da oltre trent’anni uno dei più importanti storyboard artist del cinema internazionale e il suo tratto distintivo è la capacità di visualizzare film che prevedano l’uso di stunt, di grandi effetti visivi e di più unità al lavoro simultaneamente. Tre volte vincitore dell’Art Directors Guild Award, ha collaborato con registi quali Alfonso Cuaròn in Gravity, Christopher Nolan in The Dark Knight, Batman Begins e 1917, Sam Mendes nei due 007: Spectre e Skyfall e David Yates in 4 film del franchise di Harry Potter e uno di Animali fantastici. Nella serialità, tra i suoi titoli troviamo The Acolyte, The Sandman, Morbius, Halo e per i cinecomics più amati dal pubblico di Romics: Wonder Woman 1984 e X-Men. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma domenica 6 ottobre.

LE MOSTRE DI ROMICS

NEL LABIRINTO DI GIUSEPPE PALUMBO. Una mostra di oltre cento originali per ripercorre i 40 anni di carriera di Giuseppe Palumbo. Il percorso comincia con Diabolik ed Eva Kant, protagonisti del suo lavoro ventennale, con una selezione di copertine disegnate a china, studi a matite, tavole originali e tavole della serie alternativa DK. Seguono le tavole di Ramarro, il supereroe masochista, nato su Frigidaire. Il percorso espositivo continua con alcune tavole tratte da sue celebri opere: Bazar Elettrico e Pasolini 1964 che indagano nuove forme di razzismo e fascismo, realizzate negli anni 2000 con il collettivo Action30 che ha contribuito a fondare; La sola cura che racconta la vita del medico lucano Ludovico Nicola di Giura; per poi concludere il viaggio con il Texone e una serie di copertine e illustrazioni, tra cui quelle di Il Mondo Nuovo di Huxley, che chiudono il cerchio tra fantascienza, memoria storica e il mondo del West. In mostra oltre 100 tavole originali.

HIDETOSHI OMORI. UNA VITA PER L’ANIMAZIONE

La mostra presenta una selezione di disegni e illustrazioni curata personalmente da Hidetoshi Omori, che ha scelto opere rappresentative dei suoi lavori nelle serie TV e nei film d’animazione. La raccolta, che spazia dagli anni ’80 fino a oggi, include titoli iconici come Dunbine, Transformer e Z Gundam. Omori utilizza diverse tecniche di colorazione, dai pennarelli e acquerelli a metodi ibridi manuali e digitali, per evidenziare i suoi stili distintivi. La mostra include anche opere significative di L Gaim, copertine di libri e box DVD, e recenti omaggi a Guyver e Final Fantasy VII, che riflettono l’importanza culturale di questi lavori per i fan.

JIM CORNISH – THE DIRECTOR’S PENCIL MONKEY

La prima mostra italiana di Jim Cornish è un percorso in tre atti che mette in rilievo il suo lavoro con grandi artisti del cinema “di genere”. Fantasy, Action e Cinema eroico sono i tre pilastri rappresentati con storyboard e visualizzazioni di scene epiche immaginate da Cornish per maestri del cinema contemporaneo quali Christopher Nolan, David Yates, Alfonso Cuaròn e Sam Mendes. Il lavoro dello storyboard artist nella costruzione delle scene immaginate dal regista e dagli art department incontrano tutti gli altri reparti impegnati nella produzione di un blockbuster grazie al genio di uno dei maggiori talenti internazionali del visualizing cinematografico.

KAMEN ANEV – VEDERE UN FILM PRIMA DI GIRARLO

Una “personale” che strizza l’occhio al Cinema fantastico di oggi e del futuro attraverso lo sguardo di uno dei principali concept artist cinematografici contemporanei. Forte del suo lavoro in film quali Dune, The Martian, Blade Runner 2049, Spiderman: Far from Home, Assassin’s Creed e tanti altri, il gesto pittorico di Anev viene inquadrato da una serie di lavori personali per film immaginati e ancora non realizzati, ricchi di evocazioni e citazioni dagli autori che più hanno influenzato il suo stile.

PREMIO ROMICS DEL FUMETTO, I VINCITORI 2024. Una mostra delle opere premiate in occasione dell’edizione 2024 del Premio, offrendo l’opportunità di esplorare talenti italiani e internazionali. Il Premio Romics del Fumetto, realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura e in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, da oltre venti anni promuove la letteratura disegnata e la conoscenza di questa forma d’arte, celebrando l’eccellenza del fumetto italiano e incentivando la diffusione della cultura del fumetto. In mostra una selezione di tavole tratte dai volumi vincitori dell’edizione 2024 del Premio.

LAMPADINO E CARAMELLA: UN MAGIREGNO DA GUEST STAR. In collaborazione con Animundi, un’esperienza unica che unisce creatività e inclusione. La mostra celebra le voci straordinarie di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della musica e dell’imprenditoria, che hanno prestato il loro talento a questo cartone animato unico nel suo genere. Grazie al loro contributo, “Lampadino e Caramella” diventa un simbolo di impegno sociale, abbattendo le barriere della discriminazione e promuovendo un mondo più inclusivo e accessibile per tutti. Un viaggio nel MagiRegno per costruire insieme un MagiMondo migliore.

GLI EVENTI SPECIALI E LE ANTEPRIME

MUSICOMICS, PREMIO ROMICS MUSICA PER IMMAGINI. Al via la terza edizione del concorso Musicomics, realizzato con il patrocinio di NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori e Editori. Il Premio alla Carriera Luigi Albertelli sarà assegnato a Franco Micalizzi (Lo chiamavano Trinità…, La banda del gobbo, Delitto sull’autostrada, Lupin III, Gordian); a Lucio Macchiarella (Ken il guerriero, Forza Sugar!, Il Dr. Slump ed Arale, Mimi e le ragazze della pallavolo, Sampei, Conan il ragazzo del futuro, Candy Candy) andrà il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio; il Premio Speciale alle produzioni straniere – in collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musiche da Film – a Giorgio Moroder (Fuga di Mezzanotte, Flashdance, Scarface, Top Gun e Neverending Story!) che per l’occasione saluterà il pubblico di Romics con un video greetings. In collaborazione con il dipartimento Film & TV di Sony Music Publishing (Italy), verrà inoltre assegnato il Premio Miglior Sincronizzazione per progetti audiovisivi. Durante la cerimonia di premiazione, in programma sabato 5 ottobre, verranno annunciati i vincitori delle categorie in concorso: Miglior Colonna Sonora, Migliore Canzone, Miglior Doppiaggio Musicale, Migliore Interprete Cine-Tv, Miglior Colonna Sonora per un Videogioco. Nuovo IMAIE assegnerà inoltre il premio alla Miglior Interpretazione Musicale per una Sigla TV e alla Miglior Performance al Doppiaggio per Film o Serie Musicale; SIAE conferirà il premio Miglior Colonna Sonora per un Film/Serie di Animazione Italiana. Direttore Creativo del Festival è il musicista Mirko Fabbreschi; il Maestro Vince Tempera è Presidente Onorario di Giuria. L’evento è presentato da Andrea Agresti.

TOPOLINO E IL MONDO DI CIRCUS. Il tendone dello Shadow Cirus approda sulle pagine di TOPOLINO (Panini Disney), tra i trucchi spettacolari e i segreti di una stravagante compagnia circense. Un nuovo ciclo di storie dai toni chiaroscuri realizzate da Giovanni Di Gregorio, ai testi, e da Paolo Mottura e Ivan Bigarella ai disegni: un lungo viaggio itinerante, con personaggi spesso impenetrabili anche sotto la luce dei riflettori. Il dietro le quinte delle lavorazioni, in programma sabato 5 ottobre, ci sarà svelato da Davide Catenacci, caporedattore comics di TOPOLINO, Ivan Bigarella e Paolo Mottura.

PERA TOONS: COME NASCE UNA FREDDURA A FUMETTI? Il campione di battute e giochi di parole Pera Toons, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Ridere (Tunué), racconta come nascono le sue mitiche freddure. Giovedì 3 ottobre un evento coinvolgente e interattivo con il fumettista più amato dai ragazzi e dalle ragazze. Pera Toons (Alessandro Perugini) si afferma prima su Instagram con il famosissimo format Chi ha ucciso Kenny?, pubblicato da Tunué e uscito anche negli Stati Uniti. I suoi libri Ridi che è meglio, Sfida all’ultima battuta, Giochi e risate, Ridi a Creepypelle, DivertiMenti, Fatti una risata e Che Spasso! sono ormai dei classici dell’intrattenimento in classifica da mesi tra i libri più venduti.

LE ANTEPRIME TARGATE RAI KIDS. Rai Kids presenta in anteprima le nuove serie Anatane e i ragazzi di Okura e Alex Player. Venerdì 4 ottobre un evento speciale con la proiezione di due episodi in anteprima di Anatane e i ragazzi di Okura: ambientata nel 2213, il giovane Anatane scopre di avere il potere dell’invisibilità e, con l’aiuto dei suoi amici, si oppone alla dittatura di Clunk per liberare l’umanità. Sabato 5 il protagonista è Alex Player, un videogiocatore di 14 anni, che cerca di bilanciare scuola e allenamenti per vincere il campionato regionale di videogiochi Land of Titans.

CRISTINA D’AVENA, SPECIAL GUEST. Sabato 5 ottobre un imperdibile viaggio nelle sigle dei cartoni animati più amati con Cristina D’Avena la voce che ha segnato l’infanzia di intere generazioni con le sue indimenticabili sigle di cartoni animati, sarà protagonista di un evento speciale dove inviterà il pubblico a lasciarsi trasportare dalla magia travolgente delle sue canzoni, cantando insieme le sigle che hanno fatto la storia. Ad arricchire la performance di Cristina, ci sarà un gruppo di ballerini che, con le loro coreografie, farà ballare e divertire il pubblico, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente.

I GRANDI COMPLEANNI. Buon compleanno Pollon! Tra aneddoti, documenti d’epoca e live performance inedite, ripercorreremo l’arrivo in Italia, 40 anni fa, di una delle serie d’animazione più amate di sempre, ambientata nell’Olimpo. I doppiatori Fabrizio Mazzotta e Liliana Sorrentino, in compagnia dei Raggi Fotonici e la giornalista Valeria Arnaldi festeggeranno la giovane figlia di Apollo. Una performance tra musica, doppiaggio e disegno festeggerà inoltre, i 40 anni del film La storia infinita con Paolo Barbieri, i Raggi Fotonici e i doppiatori Giorgia Piancatelli e Luca Tesei; Grisù, celebre draghetto della tv che sogna di fare il pompiere torna oggi, dopo 60 anni, su Rai YoYo, in compagnia di Tiziana Martello, voce attuale di Grisù, i Raggi Fotonici autori e interpreti della sigla e alcuni delegati di Mondo TV, D-Hub Studios e Rai Kids.

MOSTER ALLERGY E 7 CRIMINI PER TUNUÉ. La casa editrice con due anteprime molto attese: gli autori Katja Centomo, Francesco Artibani, Arianna Rea e Paolo Maddaleni, venerdì 4 ottobre presenteranno Il libro perduto di Monster Allergy e, per tale occasione, il pubblico di Romics verrà chiamato a partecipare ad una divertente caccia al tesoro dove la missione sarà quella di ritrovare il libro perduto. Domenica 6, in compagnia di Katja Centomo, Emanuele Sciarretta, Marco Caselli, Mauro De Luca e Bruno Cannucciari scopriremo il volume integrale della serie 7 Crimini che unisce il fascino del giallo alla conoscenza del diritto con una storia inedita.

W.I.T.C.H. – DALLA SERIE ORIGINALE AL REBOOT: LA STORIA DI UN FENOMENO A FUMETTI. La casa editrice Giunti, venerdì 4 ottobre propone un evento speciale insieme agli autori per ripercorrere l’affascinante storia di W.I.T.C.H., svelandone curiosità e retroscena. Dal debutto nel 2001 fino al reboot del 2024, W.I.T.C.H. si avvicina al traguardo dei 25 anni, continuando a incantare generazioni di lettori con la sua magia intramontabile. Partecipano: Augusto Macchetto, Federica Salfo, Giulia Adragna e Alessandro Ferrari. Modera Susanna Carboni (Giunti).

MATTIA SURROZ E IL SUO RIFLESSO PERFETTO. Mattia Surroz, tra gli Special Guest dell’edizione, è un autore versatile e profondo, capace di esplorare diversi stili e temi. Durante l’incontro sabato 5 ottobre, approfondirà i suoi due lavori con Sergio Bonelli Editore: 10 ottobre, scritto da Paola Barbato e da lui disegnato, ambientato in un mondo dove la morte è regolata dal DNA, e Riflesso Perfetto, il suo primo graphic novel come autore unico. Surroz dialogherà con Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore.

SHOWCASE! A TU PER TU CON INMA R. Inma R autrice, tra le altre, delle opere Boys Love The Violinist and The Nerd e Wild Beast Forest House, sabato 5 racconterà il percorso che l’ha portata a diventare una fumettista, risponderà alle domande del pubblico e sketcherà live su una tavoletta grafica. L’incontro verrà moderato dalle Forbidden Fruit, influencer di riferimento nel mondo BL italiano.

EDIZIONI BD X SIMONE DI MEO – 3 AUTORI X 3 SERIE SPECIALI. Simone Di Meo, co-creatore della saga fantascientifica Li Troviamo Solo Quando Sono Morti, domenica 6 presenta i nuovi volumi curati per Edizioni BD: il primo volume della serie nominata agli Eisner Awards, The Cull, disegnato da Mattia De Iulis e la serie urban fantasy NIGHTS, un’avventura dalle atmosfere intense e oscure di un mondo in cui il soprannaturale è la quotidianità, illustrata da Luigi Formisano.

SIMON GANE E IL MONDO DI SUNBURN. Simon Gane (Godzilla, They’re not like us), domenica 6 presenta il suo ultimo lavoro, Sunburn scritto da Andi Watson e da lui disegnato per la casa editrice saldaPress. Durante l’evento, Gane racconterà la genesi e i dettagli di questo nuovo graphic novel, offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire da vicino il suo processo creativo e i temi che animano la sua opera. Sunburn promette di affascinare i lettori con la sua narrazione visivamente potente e coinvolgente, confermando il talento dell’autore nel panorama del fumetto internazionale.

JEEG CONTRO GOLDRAKE. Sabato 5 ottobre Luca Papeo, presenta il suo Jeeg contro Goldrake un crossover molto atteso dai fan di Gō Nagai, realizzato dallo Studio Itaca su licenza ufficiale Dynamic Planning e con la supervisione del celebre mangaka.

ROMICS – AREA KIDS&JUNIOR: IL NUOVO SPAZIO DEDICATO A BAMBINI E RAGAZZI. L’edizione XXXIII del Festival introduce un’area dedicata a bambini e ragazzi: Romics – Area Kids&Junior. Situata nel padiglione 6, questa zona offre attività pensate per stimolare creatività e apprendimento attraverso laboratori tematici, giochi interattivi e intrattenimento. I giovani visitatori potranno divertirsi insieme ai propri genitori in un ambiente ricco di esposizioni tematiche. Tra le attività in programma: in collaborazione con la casa editrice Tunué laboratori di disegno su Spongebob, Sonic, Pera Toons e Brina in compagnia degli autori Giorgio Salati e Cristian Cornia; Rai Kids offre alcuni titoli del proprio catalogo per intrattenere i più giovani con i cartoni più amati di sempre; per la casa editrice GigaCiao, Dado insegna a disegnare vignette umoristiche; in collaborazione con Giunti, Michela Frare disegna insieme a bambini e ragazzi partendo dalle tavole del fumetto Paperodissea; in collaborazione con Moscerine Film Festival, un laboratorio che coinvolge i più giovani in un’esperienza unica di cinema e improvvisazione; con la musicologa Angela Forin, un laboratorio musicale che, permette ai giovani di trasformare i suoni in immagini. Inoltre, in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale laboratori e workshop con autori e case editrici.

ROMICS – MASTERCLASS E WORKSHOP. Durante i quattro giorni del Festival i grandi autori italiani e internazionali propongono imperdibili approfondimenti su tecniche di disegno: Hidetoshi Omori, Romics d’Oro, con una masterclass sulle tecniche di disegno, il suo approccio al personaggio, il Mecha Design e le linee essenziali per costruire un character; Simone Di Meo e Richard Blake condividono il loro percorso creativo in una masterclass che esplora ogni fase del processo, dall’idea iniziale alla realizzazione delle tavole; Luca Papeo, con le sue tecniche di disegno su personaggi come Jeeg e Goldrake; Mattia Surroz, parte dalle nozioni base di anatomia, dalla scelta delle references arrivando alla psicologia del personaggio, alla morfologia del volto e alla caratterizzazione del corpo, fino allo studio del suo ” costume”, alla recitazione e alla scelta di una palette per i suoi colori.

L’ARTIST ALLEY, LO SPAZIO DEDICATO AGLI AUTORI. Con oltre cinquanta postazioni, in continua crescita la grande Artist Alley di Romics che vede protagonisti le grandi firme del fumetto italiano e internazionale: Valeria Abatzoglu, Sergio Algozzino, Luca Aloisi, Danilo Angeletti, Pierluigi Baldassini, Francesco Barbieri, Alberto Besi, Ivan Bigarella, Luca Bonessi, Carola Borelli, Veronica Chiacchio, Ilaria Chiocca, Cristiano Cucina, Elisabetta D’amico, DAF, Mauro De Luca, Giorgia De Salvo, Francesca Dea Deodati, Massimo Di Leo, Maurizio Di Vincenzo, Elisa Di Virgilio, Cristina Fabris, Adriana Farina, Francesca Ficorilli, Valerio Forconi, Daniele Garbugli, Marco Gervasio, Francesco Guerrini, Cristiana Leone, Fabio Mantovani, Giuseppe Matteoni, Federico Mele, Rita Mira, Antonio Mlinaric, Paolo Mottura, Pierpaolo Pasquini, Nicola Perugini, Angela Piacentini, Valerio Piccioni, Lorenza Pigliamosche, Fabio Ramacci, Fabio Redaelli, Mauro Talarico, Francesco Tomaselli, Alessia Trunfio, Francesca Urbinati, Eva Villa, Francesca Vivaldi.

TUTTO IL CINEMA DI ROMICS – “INVENTORI DI MONDI E MITICI ANTIEROI”

Il grande Cinema torna nell’Area Movie di Romics con anteprime, protagonisti e incontri sui titoli più importanti in arrivo in sala nei prossimi mesi. Il tema di ottobre 2024 è “Inventori di mondi e mitici antieroi” con tanti titoli protagonisti con artisti ed esperti, sneak preview e materiali in anteprima. Questi gli highlights. Jim Cornish, Romics d’Oro dell’edizione, attende il pubblico di Romics con signing session e una grande masterclass sul tema del “Raccontare storie per immagini, con le immagini”. Kamen Anev: “dal grande teatro a Dune”: il talento di uno dei concept artist più importanti al mondo viene celebrato con il Romics Special Cinema e con una mostra esclusiva dei suoi lavori più personali e ispiranti. Nei credits di Kamen Anev troviamo titoli quali Dune, The Martian, Blade Runner 2049, Spiderman: Far from Home, Sin City: A Dame to Kill For, Aladdin, Assassin’s Creed e Uncharted e nel suo lavoro la visione monumentale e drammatica dei suoi primi studi teatrali si sposa con il linearismo essenziale della scuola pittorica ungherese. A Romics una sua masterclass col pubblico su Come vedere un film prima di girarlo. Un focus sul cinema internazionale con incontri speciali dedicati a nuove uscite si focalizzeranno in questa edizione su Il robot Selvaggio, film d’animazione tratto dal romanzo di Peter Brown per la regia di Chris Sanders, che arriverà a Romics con il suo robot ufficiale e dal 10 ottobre in sala (in collaborazione con Universal Pictures International Italy). Un incontro con la proiezione di conteenuti eslcusivi sarà dedicato inoltre a Longlegs, horror-thriller con Nicolas Cage al cinema dal 31 ottobre (in collaborazione con BeWater), e una divertente activation vedrà come protagonista Clean-Up Crew – Specialisti in lavori sporchi, divertente action-comedy poliziesca con Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers, in uscita dal 17 ottobre (in collaborazione con Notorious Pictures). In occasione del Romics d’Oro a Jim Cornish, storyboard artist del film, arriverà a Romics l’omaggio di un ensemble dell’Orchestra Italiana del Cinema in una speciale formazione con la collaborazione con la prestigiosa Banda dell’Esercito Italiano. L’Orchestra Italiana del Cinema porterà Harry Potter e il Principe Mezzosangue – in concerto, con la colonna sonora eseguita in perfetto sincrono con l’intero film, a Milano Teatro Arcimboldi (13-14 dicembre 2024) e a Roma -Auditorium della Conciliazione di Roma (27-28 dicembre 2024). Romics festeggia i quarant’anni dalla prima messa in onda della serie tv (ottobre 1984) con protagonista il leggendario maestro della scuola di Hokuto creato da Tetsuo Hara e Buronson e il ritorno in sala grazie a Nexo Studios e Yamato Video di Ken il Guerriero – il film, dal 14 al 16 ottobre al cinema, con una puntata speciale live di Ottanta Nostalgia, format youtube di Screenworld. Sempre in collaborazione con Nexo Studios sarà poi il panel dedicato ai cinquant’anni di Frankenstein Jr., capolavoro dell’horror comedy che torna in sala in 4K, in un incontro con clip e gadget dedicati agli amanti del grande cinema di Mel Brooks e Gene Wilder, e non solo. Due titoli saranno presentati in anteprima a Romics per il cinema italiano emergente. Prophecy, diretto da Jacopo Rondinelli (Ride) e tratto dall’omonimo manga di Tetsuya Tsutsui, è una produzione di Brandon Box, già nota per Dampyr e il futuro Uomo Tigre. Durante l’incontro a #Romics33, il regista, il produttore Andrea Sgaravatti e il cast presenteranno alcuni estratti in anteprima del film. Timor – Finché c’è morte c’è speranza, dark adventure per la regia di Valerio di Lorenzo, con Rocco Marazzita (Sound of Silence), Francesca Olia (Il mostro – Serie Tv) e la cestista e creator Valentina Vignali, in arrivo al cinema in autunno.

TRA GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Giovedì 3 ottobre, Stefania Gatti presenta il suo nuovo romanzo Niente è come sembra (Gallucci Editore) che affronta tematiche delicate come il bullismo e i disagi psicologici giovanili; Scuola Internazionale di Comics, grazie a Federico Sciò e Andrea Papi, spiega come nasce un videogioco; Andrea Yuu Dentuto, mangaka e animatore propone un incontro esaustivo sulle tecniche e lo schema lavorativo di uno studio giapponese; Andrea Guglielmino e Alessandro Bottero, discutono su come gli scrittori di intrattenimento possano bilanciare l’innovazione con il rispetto delle tradizioni. Venerdì 4 ottobre, Fraffrog presenta Il Pianeta Pillola, la sua ultima opera edita da Gigaciao; Chiara Lipari, autrice e web creator presenta il suo nuovo romanzo fantasy Il reame delle illusioni (Cairo Editore); Christian Cornia e Giorgio Salati, presentano il loro ultimo volume Brina (Tunuè); Roberto Grossi dialoga sulla sua ultima opera La grande rimozione (Coconino Press – Fandango); Silvia Casini e lo Chef Ojisan offrono un viaggio nel gusto visionario di Miyazaki, tra cultura amore e cucina; Sio e Dado presentano il nuovo Evviva che bello – Lilla? (GigaCiao). Sabato 5 ottobre, Paolo Barbieri e Chiara Lipari dialogano sull’’importanza e la forza dei Miti; Giuseppe Palumbo, Romics d’Oro, propone un focus sulla sua recente opera La sola cura; l’Associazione Compositori Musiche da Film (ACMF) propone un’occasione unica per esplorare le complesse regole che governano l’assegnazione degli Oscar per la migliore colonna sonora; la musicologa Angela Forin e il compositore Claudio Simonetti, parlando del dialogo tra musica e cinema svelano i trucchi del mestiere; Sio, Fraffrog e Dado risponderanno alle giga-domande arrivate dai loro fan in un talk tutto da ridere targato GigaCiao; il Romics d’Oro Giuseppe Palumbo è protagonista di una performance live di disegno dove, accompagnato con musica dal vivo del Maestro Vince Tempera e i Raggi Fotonici, disegnerà il volto del re del terrore Diabolik. Domenica 6 ottobre, la Scuola Internazionale di Comics con Midori Yamane, Eleonora Carlini e Susanna Mariani ripercorrono un viaggio immaginario dal manga giapponese al fumetto francese, passando per il fumetto seriale americano; Daniele Kong presenta in anteprima la sua opera d’esordio Bestie in Fuga (Coconino Press – Fandango); alla scoperta dei Bonellidi, famoso formato da edicola degli anni Ottanta e Novanta con Andrea Guglielmino, Maurizio Di Vincenzo, Francesco Fasiolo, Gianmarco Fumasoli, Valerio piccioni, Emiliano Tanzillo e Marco D’Angelo; Moscerine Film Festival dà voce ai bambini che diventano i veri protagonisti del dialogo sull’importanza dell’educazione all’immagine; Inma R., Shinichi, Meusa e Dario Sicchio, dialogano per scoprire e comprendere sempre meglio il fenomeno mondiale dei webtoon, manga e comics online; in collaborazione con Animundi, un incontro inclusivo per scoprire Lampadino e Caramella l’unico cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini, anche con disabilità sensoriali perché realizzato utilizzando forme di comunicazione innovative. Confermati i due appuntamenti cosplay con il Cosplay Kids, alla conduzione di Fiore di Luna e la giovanissima e talentuosa attrice e doppiatrice Azzurra Dottori dove il più piccoli potranno vestire i panni dei propri personaggi preferiti interpretando il più forte dei supereroi o la più bella delle principesse in una sfilata ricca di colori e simpatia e il Romics Cosplay Award, il grande appuntamento autunnale condotto da Beatrice Lorenzi con le selezioni internazionali. La gara selezionerà la miglior coppia di cosplay italiani che prenderà parte al World Cosplay Summit 2025 di Nagoya, il campionato mondiale del cosplay; tra i tanti premi in palio, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura a Roma il nuovo Japan Garden Special Prize che offrirà ai vincitori la possibilità di realizzare un inedito photoshooting nel giardino giapponese dell’Istituto di Cultura. Tornei, anteprime e divertimento: Romics è un’esperienza imperdibile per gli appassionati di videogiochi e card games. Durante i quattro giorni di manifestazione, i visitatori potranno divertirsi con un’ampia varietà di attività: dai card games alle escape room, dai puzzle game al retrogaming, fino ad arrivare a numerose aree dedicate al free play. Non mancheranno tornei emozionanti con tantissime postazioni dove sarà possibile provare le migliori console del momento, tra cui Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X, con titoli amatissimi come FC 25, Mario Kart 8, Super Smash Bros, Tekken 8, Gylt, League of Legends, Abathor e Tormented Souls. Videogiochi Per Passione offrirà ai visitatori l’opportunità di provare in anteprima esclusiva Tormented Souls 2, atteso per il 2025, che sarà disponibile su PC con demo quasi completa. Durante l’evento, i fan avranno la possibilità di partecipare a sessioni di meet and greet e firma copie, un’occasione imperdibile per conoscere da vicino i propri idoli e vivere momenti speciali con i creator più amati del momento. Tra le star del web: per la prima volta presente in una convention italiana, Panda Boi, content creator di livello internazionale con oltre 55M di iscritti solo sul canale Youtube principale. Specializzato in video comici in formato breve, ha inventato alcuni dei formati più virali negli ultimi 4 anni che lo hanno portato nella top50 dei canali Youtube a livello globale raggiungendo nell’aprile 2024 il record mondiale di “iscritti in un giorno” con più di 1M di nuovi iscritti nell’arco di 24h; Ciccio Gamer con una esclusiva intervista dove svelerà i suoi progetti futuri. Tantissimi creator saranno presenti per incontrare la propria fanbase con sessioni di meet and greet e firma copie.

ROMICS

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES

dal 3 al 6 ottobre 2024, Fiera Roma

CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE: ICONE LEGGENDARIE E NUOVI MITI ALLA CONQUISTA DI ROMICS 33

ACQUISTA IL BIGLIETTO ONLINE

Romics è organizzata da Fiera Roma e ISI.Urb.

In collaborazione con Regione Lazio, Lazio Innova, Camera di Commercio Roma e Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma.Con il Patrocinio del Centro per il libro e la lettura – Istituto autonomo del Ministero della Cultura. Partner: Istituzione Biblioteche Centri Culturali – Roma Capitale, Diabolik, Astorina srl, IOEA- International Otaku Expo Association, World Cosplay Summit, World Cinematic Cosplay Summit, Heroes – International Film Festival, I Castelli Animati, Città dell’Animazione. Media Partner: Rai, Radio Kiss Kiss, Lo Spazio Bianco, Anime Click, Passion4Fun, Atac, Associazione Compositori Musica da Film, Comingsoon.it, Screenweek.it, All Music Italia, Dj Osso Radio, Radioelettrica.it, Soundtrack City, Colonnesonore.net, Radio Animati, Sony Music Publishing. Romics è una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficiale riconosciuto da Accredia.

INFORMAZIONI IN BREVE

Quando: da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024 dalle ore 10:00 alle 20:00.

Dove: Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma (RM), ingresso Nord ed ingresso Est (tutti i giorni)

Organizzatori: Fiera Roma e ISI.Urb

Ingresso: L’accesso alla manifestazione sarà consentito esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili esclusivamente dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket.

Aggiornamenti:

www.romics.it

https://www.facebook.com/RomicsOfficial

https://www.instagram.com/romicsofficial

Contatti:

Mail: info@romics.it

Tel: 06.93956069 / 06.9396007

Foto ufficio stampa Quattrini