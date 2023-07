Avete mai pensato di rilassarvi a bordo piscina guardando uno dei film preferiti o del momento? A Cinecittà World si può visto che è stata aperta la prima cine-piscina in Italia

A partire dal 2 giugno 2023 a Cinecittà World è stato aperto il cinema-piscina dove poter godere di una giornata all’insegna del relax in compagnia di un buon film, immersi completamente in acqua. Si tratta del primo presente in Italia. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

LEGGI ANCHE:–Il Mare dei Caraibi a poca distanza da Roma: un piccolo paradiso da vedere almeno una volta nella vita

Roma, cinema-piscina a Cinecittà World: tutti i dettagli

Il Cinema-piscina è una grande piscina estiva dove è possibile immergersi in acqua, rilassandosi davanti ad un bel film. Non solo vi è anche la spiaggia ed è attrezzata con ombrelloni e lettini, quindi, tutta la famiglia può trascorrervi una giornata in totale sicurezza.

La profondità dell’acqua va dai 15 cm a 1 mt. La struttura si trova nell’area di Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, nei pressi della nuova attrazione Paradiso – il Fiume Lento.

Oltre alla piscina e alle varie attrazioni, è presente anche un RistoBar per fare colazione, pranzo, aperitivo e cena a bordo piscina. Inoltre, vengono organizzati tanti eventi come Anteprime Cinematografiche, feste a tema, schiuma party e Dj Set. E’ poi possibile affittare il posto per festeggiare il compleanno con un’area e un servizio dedicato al festeggiato e agli invitati.

Il costo del biglietto è di 27 euro, ma per informazioni più dettagliate si consiglia di contattare la segreteria e il sito ufficiale in internet.

Aqua World, all’insegna del divertimento

L’Aqua World è il parco acquatico che si trova all’interno di Cinecittà World e che apre le porte ai turisti e a tutti coloro che vogliono divertirsi al suo interno soltanto nel periodo estivo dato che ci sono varie attrazioni con acqua.

Un momento magico da trascorrere in compagnia di amici o parenti, ancora dubbi? Provare per credere.

FOTO: @ufficio stampa Cinecittà World