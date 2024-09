Torna sabato 28 e domenica 29 settembre la più importante manifestazione dedicata al collezionismo discografico, con una due giorni ricca di ospiti di rilievo e di innumerevoli occasioni di incontro e d’acquisto per collezionisti e amanti della musica.

Torna sabato 28 e domenica 29 settembre con ingresso gratuito (presso l’Hotel Mercure Roma West, via Eroi di Cefalonia 301) la più importante manifestazione dedicata al collezionismo discografico, con una due giorni ricca di ospiti di rilievo e di innumerevoli occasioni di incontro e d’acquisto per collezionisti e amanti della musica. A disposizione del pubblico oltre 50 espositori selezionati da tutta Italia su più di 2.500 Mq di superficie, dove poter trovare dischi rari e preziosi ma anche occasioni per tutte le tasche. Con 41 edizioni in dodici anni di attività, il Music Day Roma è un punto di riferimento assoluto nell’ambito del collezionismo discografico, frequentato ad ogni edizione da migliaia di appassionati. Ma la kermesse romana è anche un evento culturale, con importanti ospiti, presentazioni e incontri con il pubblico di autori e interpreti non solo di ambito musicale. Non secondario è infatti lo spazio che la manifestazione dedica anche al cinema e ai libri, nella convinzione che il collezionismo sia lo specchio di una cultura più ampia e approfondita. In questa edizione avremo il piacere di ospitare autori come Cochi Ponzoni con il suo memoir “La versione di Cochi”, Alberto Pallotta e Andrea Pergolari, autori di un importante volume dedicato alla figura di Alberto Sordi, in compagnia di Stefano Disegni, oltre al M.° Walter Rizzati, con una nuova edizione della sua colonna sonora realizzata per il film “Io sto con gli ippopotami” con Bud Spencer e alla vocalist Simona Bencini dei Dirotta su Cuba.

Gli incontri:

Sabato 28

Ore 11,30:

Cochi Ponzoni presenta il suo libro “La versione di Cochi” (Baldini+Castoldi) insieme al co-autore Paolo Crespi. Modera il critico Francesco Lomuscio.

Il libro, scritto in collaborazione con Crespi, è un memoir che trascina il lettore nella vita di Cochi a partire dai ricordi d’infanzia e della guerra fino alle avventure artistiche più recenti, aprendo squarci inediti sulla vita di una delle personalità più note e riservate della scena italiana. L’intelligenza acuta e ironica di Cochi, le sue performance con Renato Pozzetto divenute mitiche, ma anche le sue notevoli interpretazioni attoriali che hanno saputo muoversi con rara agilità fra commedia e cinema d’autore lavorando con registi come Monicelli, Scola, Lattuada, Risi, Sordi, ne fanno uno degli attori migliori del cinema italiano, forse mai abbastanza apprezzato dal grande pubblico. In questo senso il suo libro è una preziosa occasione per conoscere meglio l’uomo e il professionista e rendergli il merito che gli è certamente dovuto. Per l’occasione l’etichetta discografica Beat Records Company proporrà in esclusiva alcuni cd con le musiche delle pellicole che hanno visto protagonista l’attore milanese.

Ore 16,00:

incontro con il Maestro Walter Rizzati per presentare la ristampa su vinile colorato 180gr della colonna sonora del film “Io sto con gli ippopotami”. Modera Marco Ferretti.

L’album, targato Beat Records Company, sarà disponibile anche in uno speciale bundle contenente anche il singolo a 45 giri originale dell’epoca e altri materiali esclusivi, per un’edizione da collezione dal forte sapore vintage. Si tratta di una deliziosa partitura orchestrale in cui spicca la canzone “Grau Grau Grau” cantata da Bud Spencer in persona, finalmente di nuovo disponibile in un vinile contenente, tra le altre cose, musica mai editata in questo formato. Sarà presente all’incontro anche Sandra Zingarelli, figlia del produttore cinematografico e regista Italo a cui è dedicato l’album, i rappresentanti della BEAT Records Company ed altri ospiti a sorpresa.

Domenica 29

Ore 11,30:

Presentazione del volume “Tutto (o quasi) Alberto Sordi” (Sagoma editore) con gli autori Alberto Pallotta e Andrea Pergolari e il disegnatore e autore satirico Stefano Disegni. Modera il critico e saggista cinematografico Andrea Ciaffaroni.

Un testo che ricostruisce come un puzzle un ritratto meno consueto dell’attore, nei rapporti con il cinema, il teatro, la radio, la tv, i registi, i colleghi, le donne, la famiglia, i tanti progetti non realizzati. Arricchito da un ricco corredo fotografico di oltre 50 immagini, il libro ricostruisce attraverso articoli di quotidiani e riviste italiane ed estere,, interviste, ritagli stampa di ogni tipo, il ritratto di uno dei più clamorosi fenomeni del cinema italiano, vero monumento della nostra commedia e della cultura popolare romana.

Ore 16,00:

Incontro con Simona Bencini (Dirotta su Cuba). Modera Paolo Tocco conduttore radiofonico e critico musicale.

Regina del funk italiano con i Dirotta su Cuba, nel suo lavoro solista ha lasciato volare la sua anima soul-jazz, con brani raffinati e atmosfere avvolgenti, sempre coadiuvata da musicisti di alto livello, fra i quali Fabrizio Bosso, con lei anche in questo “Unfinished”, che sarà disponibile per l’occasione assieme agli altri album dei Dirotta su Cuba.

Music Day Roma – Fiera del Disco di Roma

42^ edizione

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024

dalle 10,00 alle 19,00

Hotel Mercure Roma West

Via Eroi di Cefalonia, 301

INGRESSO GRATUITO

Tutti gli incontri e le presentazioni saranno visibili in diretta video sulla pagina FB ufficiale della manifestazione https://www.facebook.com/musicdayroma/ e successivamente sul canale Youtube del Music Day Roma https://www.youtube.com/channel/UC4Letjlc0xttZ8v1K3mLJEA

Il programma completo del Music Day e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito:

www.musicdayroma.com

Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/532511422485719

Info: info@musicdayroma.com Tel: 338/950864

Foto ufficio stampa Federico Fiume