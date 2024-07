Martedì 23 luglio I Concerti nel Parco alla Casa del Jazz ospita l’unica data italiana del tour europeo di Mônica Salmaso, una delle più importanti testimonial della musica popolare brasiliana

Martedì 23 luglio, per I Concerti nel Parco alla Casa del Jazz, Alma Lirìca Brasileira Brazilian Lyrical Soul, tappa a Roma ed unica data italiana, del TRIO di Mônica Salmaso con Teco Cardoso e Nelson Ayres, che esplora il ricco canzoniere brasiliano di vari tempi e vari stili, interpretando il più autentico sound lirico brasiliano dove si incontrano il valzer, la samba, la bossa nova, il choro e molto altro. Valorizzando anche il background jazzistico ma anche colto dei tre musicisti il concerto assembla in maniera avvincente brani di Villa-Lobos, valzer brasiliani di inizio ‘900, samba, canzoni di Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Tom Jobim e molti altri grandi maestri della musica carioca di tutti i tempi. Mônica Salmaso è una delle più popolari e note testimonial della musica popolare brasiliana nel mondo. Vincitrice di premi nazionali ed internazionali, a cominciare, da giovanissima nel 1999 il Premio Visa-Mastercard-Eldorado come miglior cantante del Brasile tra 1.200 concorrenti, in tutto il paese. Ha interpretato una parte importante come cantante nel film “Vinicius” sulla vita e l’opera di Vinicius de Morais, diretto da Miguel Faria Jr. Collabora regolarmente e da anni con Chico Buarque, del quale è la voce femminile di riferimento e con il quale ha inciso diversi dischi, tra cui Carioca. All’inizio del 2021, riceve l’invito da parte di Chico Buarque per fare parte della sua nuova tournée Que Tal um Samba, da allora, insieme sul palco, già molti concerti in Brasile e adesso anche in Europa. Ha pubblicato moltissimi CD di successo tra i quali Afro Sambas con Vinicius de Moraes, Noites de gala, samba na rua, Corpo de Baile, premiato come “Miglior Cantante” e “Miglior Canzone” e nominato anche come “Miglior Arrangiamento” e “Miglior Cd MPB” al 23º Prêmio da Musica Brasileira. “Alma Lírica Brasileira” (Brazilian Lyric Soul)” diretto da Walter Carvalho, e vincitore del 24º Prêmio da Musica Brasileira nel 2013 come miglior DVD musicale, “Caipira”, sempre premiato come “Miglior Cantante” e “Miglior Canzone” al 29° Premio da Musica Brasileira. Ha lavorato insieme ad alcuni tra i più grandi interpreti di oggi della musica brasiliana, tra i quali, oltre Chico Buarque, Vinicius De Moraes, Guinga, Nelson Ayres, Toquino, Eduardo Gudin. A latere della manifestazione, è’ prevista la programmazione nei giorni di spettacolo in orario 18.30 – 19.3 di Attività Collaterali e Laboratori ispirati alle tematiche degli spettacoli del festival di cui di è possibile trovare contenuti specifici e calendario sul sito www.iconcertinelparco.it . L’accesso è gratuito su prenotazione obbligatoria entro 24 ore dalla data dell’evento con comunicazione all’indirizzo di posta elettronica info@iconcertinelparco.it fino a massimo 20 persone. La XXXIV edizione del Festival I Concerti nel Parco, Estate 2024 è sostenuta dal MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo; e tra i vincitori dell’Avviso Pubblico Triennale 2023 – 2025 della Regione Lazio Direzione Generale Cultura e Lazio Creativo. Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. L’edizione 2024 è realizzata in collaborazione con – Fondazione Musica per Roma per Casa del Jazz, sotto la direzione artistica di Teresa Azzaro.

I CONCERTI NEL PARCO

ESTATE 2024

MÔNICA SALMASO TRIO

ANIMA BRASILEIRA Brazilian Lyrical Soul

Mônica Salmaso voce

Teco Cardoso fiati

Nelson Ayres pianoforte

Parco di Casa Del Jazz

23 luglio 2024

ore 21.00

LUOGO: CASA DEL JAZZ

INDIRIZZO: Viale di Porta Ardeatina, 55 – 00153 Roma

ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00

