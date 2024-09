Dopo aver portato la sua musica in giro per l’Italia, Mirkoeilcane conclude il tour estivo con un ultimo live a Roma. Lunedì 23 settembre il cantautore romano presenterà in full band i brani dell’ultimo disco La musica contemporanea mi butta giù al Jazz & Image al Parco del Celio

Dopo aver portato la sua musica in giro per l’Italia, Mirkoeilcane conclude il suo tour estivo con un ultimo live a Roma. Lunedì 23 settembre il cantautore romano, capace di raccontare con ironia e disincanto la realtà di tutti i giorni, presenterà in full band i brani dell’ultimo disco La musica contemporanea mi butta giù al Jazz & Image al Parco del Celio. Un’occasione per ricongiungersi con il pubblico che da sempre ha apprezzato e sostenuto lo stile autentico e personale del cantautore. La musica contemporanea mi butta giù è un album di cantautorato brillante e raffinato, dodici tracce in grado di mettere in risalto le capacità di scrittura di un artista che negli anni ha saputo fare della parola una delle sue armi migliori, ottenendo riconoscimenti importanti come il premio della critica “Mia Martini” e quello per il miglior testo assoluto “Sergio Bardotti” per il brano “Stiamo tutti bene”, presentato nella sezione Nuove Proposte del 68° Festival di Sanremo, a cui poi è seguita la Targa Tenco 2018 per la “Miglior canzone”. Prodotto artisticamente da Daniele Mafio Tortora, noto per il suo lavoro con artisti come Afterhours, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Diodato e molti altri, il disco vede la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Giobbe Covatta, nel brano “Secondo Giobbe”, un monologo tagliente, divertente e al contempo serio sulla religione e le sue incoerenze, e Daniele Silvestri, che oltre a prendere parte al featuring nel brano “Serie B” ha collaborato attivamente agli arrangiamenti e alla co-produzione del brano “In equilibrio”. L’album è stato presentato con diversi servizi nei maggiori telegiornali nazionali TG1, TG3 Fuori Linea, TGR Lazio, in programmi televisivi come “Gli occhi del musicista” e “Radio 2 Social Club” in onda su Rai2, “Save The Date” in onda su Rai 5 e “Luce Social Club” in onda su Sky Arte, e con numerose interviste e minilive sulle principali emittenti radiofoniche come Rai Radio 1 (La nota del giorno, Un giorno da renna), Rai Radio 2 (Radio 2 Social Club, GR2, Rai Radio 3 (La lingua batte), Rai Radio Techetè, Rai Isoradio, Radio24 e molte altre. Inoltre, “La musica contemporanea mi butta giù” ha ricevuto anche molteplici articoli e recensioni su testate come Il Messaggero, L’Avvenire, Il Giorno, Rumore, Raropiù, Vinile, SkyTg24, Rockit, The Wom, Funweek e tantissime altre. “La musica contemporanea mi butta giù” è stato anticipato dai singoli “Non mi ricordo più” e “In equilibrio”.Link al videoclip su YouTube di “In equilibrio”: https://www.youtube.com/watch?v=hE3fzSFOl9E

MIRKOEILCANE – BIOGRAFIA

Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, nasce il 6 maggio 1986 ed è un cantautore romano. Negli anni lavora come chitarrista sia in studio che dal vivo con diversi artisti. Impegnato nella scrittura di testi e musica per altri artisti, nel 2016 decide di avviare una carriera musicale da solista, che viene consacrata con l’uscita del suo primo disco omonimo a gennaio. Il disco ottiene il plauso della critica e diversi riconoscimenti, oltre ad essere tra i candidati al Premio Tenco. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi figurano spesso al centro delle sue canzoni. Nel 2017 compone la colonna sonora del film “I Peggiori” di Vincenzo Alfieri e vince la 28° edizione di Musicultura con il brano “Per Fortuna”. Nel 2018 partecipa alla 68° edizione del Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte con il brano “Stiamo tutti bene”, che gli vale il secondo posto e diversi altri premi, tra cui quello della critica “Mia Martini” e quello per il miglior Testo assoluto “Sergio Bardotti”. Il brano vince in seguito anche la Targa Tenco per la “Miglior Canzone” nel 2018. Nello stesso anno viene pubblicato il secondo album, “Secondo me”. Nel 2019 firma la colonna sonora del film “A mano disarmata” di Claudio Bonivento e pubblica i due singoli “Povera me”, prodotto da 3D, e “Francesca e basta”. Il 3 novembre 2023 esce “La musica contemporanea mi butta giù”, terzo album d’inediti anticipato dai singoli “Non mi ricordo più” e “In equilibrio”.

MIRKOEILCANE

IN CONCERTO IL 23 SETTEMBRE A ROMA

JAZZ & IMAGE

Parco del Celio (Colosseo)

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

Lunedì 23 settembre 2024, ore 21:00

Jazz & Image

Mirkoeilcane

Live

www.jazzimage.it

Ingresso ai concerti serali 5 euro

Jazz Brunch e fino alle ore 20,00, ingresso gratuito

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni:

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309

E‐mail info eventi.alexanderplatz@gmail.com

E‐mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione

Foto @Simone_Cecchetti