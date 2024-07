Da Gaeta all’isola di Ponza fino a Ventotene: ecco quali sono i luoghi di mare più gettonati nel litorale laziale

Il caldo si fa sentire ma non sapete dove trascorrere una giornata di mare nel litorale laziale? Vi sono tante spiagge da tenere in considerazione. Molte località balneari, inoltre, sono state premiate per la qualità dell’acqua. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha pubblicato il decreto con tanto di elenco delle zone di balneazione e la classifica del mare. Ecco quali sono le migliori.

Litorale laziale, quali sono le migliori spiagge 2024

A differenza degli anni passati, nella lista pubblicata dalla Regione Lazio sono stati inseriti i nomi di alcune zone balneari fino a poco tempo fa non ritenute idonee al turismo. Oggi, invece, la maggior parte del litorale laziale non solo è stato adeguato alla balneazione ma anche la qualità del mare è stata giudicata eccellente.

Arpa Lazio ha condotto le analisi per la classificazione dell’acqua con un giudizio che va da eccellente a buona, sufficiente e scarsa. I parametri che hanno determinato la qualità sono due e sono detti microbiologici: si tratta della presenza di Escherichia coli e di Enterococchi intestinali.

LEGGI ANCHE:– Spiagge da evitare nel Lazio: 10 posti dove non dovresti fare il bagno

Secondo quanto è emerso dalle analisi dell’Arpa riguardo alla qualità dei mari del Lazio, sono nove le località balneari del litorale che hanno ottenuto la Bandiera blu, il riconoscimento che va a premiare i comuni e le spiagge relativo alla qualità dell’ambiente e delle acque.

Le località premiate quest’anno sono: Gaeta, Sperlonga, Latina Mare, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Terracina, Minturno e Anzio. Va ad aggiungersi anche Trevignano.

Le spiagge eccellenti 2024

Suddividendo il litorale laziale in zone è emerso che a Montalto di Castro la zona eccellente è quella che va da 100 m. dx Fosso Chiarone a Tombolo Foce Vecchia; a Tarquinia da Campeggio Europing a Cancello 1-Camping Riva dei Tarquini; nel comune di Roma e in particolare Civitavecchia da Torre S. Agostino a Loc. La Frasca; comune di Santa Marinella 50 m. dx Fosso Cupo; Fiumicino 250 m. sx Fosso Cupino.

FOTO: SHUTTERSTOCK