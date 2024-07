La rock band italiana dal respiro internazionale, punto di riferimento nella scena musicale romana, torna martedì 23 luglio sul palco all’aperto del «saloon più cool della Capitale!» nell’ambito del Kill Joy Summer Festival.

Dopo il grande successo degli scorsi anni, la rock band italiana dal respiro internazionale, punto di riferimento nella scena musicale romana, torna martedì 23 luglio sul palco all’aperto del «saloon più cool della Capitale!». Nell’ambito del Kill Joy Summer Festival (Kill Joy, Roma), che si protrarrà per tutta l’estate, i Mardi Gras presenteranno al pubblico la loro «intrigante miscela di pop, rock, soul, con qualcosa che rimanda al country irlandese e al grunge», come la definisce il magazine Reader’s Digest. «Il tutto – scrive ancora la testata mensile inglese – viene presentato in modo invitante, con riff accattivanti e messaggi potenti nei loro testi che arrivano dritti all’anima». Presente su tutti i social, la band – composta da Liina Ratsep (Vocals), Fabrizio Fontanelli (Acoustic Guitar), Carlo Di Tore Tosti (Bass), Alessandro Matilli (Piano & Keyboards), Fabrizio Del Marchesato (Electric Guitar) e Valerio Giovanardi (Drums) – è attiva dal 2006 con tre album in studio, un quarto in fase di ultimazione e diversi singoli pubblicati in formato digitale.Assolutamente indipendenti e contraddistinti da un “playground” sonoro che li ha guidati agli Abbey Road Studios di Londra (gli studi di registrazione dei Beatles, per intenderci) a collaborare con importanti songwriters irlandesi, fino a suonare sul palco del prestigioso Sziget Festival, i Mardi Gras portano avanti un’attività live che fa da rilevante cassa di risonanza al loro solido percorso discografico. Un tributo internazionale su tutti: i brani The Wait e Scarecrow in the Snow sono stati scelti da Neil Young che li ha inseriti in Songs of the Times, la sezione speciale del suo sito dedicata alle canzoni di pace contro la guerra.Negli anni, i Mardi Gras hanno portato la loro musica su numerosi palchi in Italia e Irlanda. La prossima tappa è nell’amata Roma: un live sotto le stelle all’interno della cornice rock del Kill Joy in via Appia Nuova, a pochi passi dall’Ippodromo di Capannelle.

Martedì 23 luglio 2023

Kill Joy

Via Appia Nuova, 1228 (Google Maps)

Info e prenotazioni: 348 553 5771

Dalle ore 20:00 cena alla carta

Dalle ore 21:30 live music

Sito web: killjoy.it