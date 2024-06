Torna anche quest’ anno Jazz& Image, dal 21 giugno al 22 settembre, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell’Associazione Culturale Sound Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei.

Torna anche quest’anno, Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell’Associazione Culturale Sound Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, dal 21 giugno al 22 settembre 2024. Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Tre mesi di programmazione, dopo l’edizione record dello scorso anno, Jazz& Image Live at Colosseo, in questa nuova edizione 2024, rinnova la formula vincente dello scorso anno, ovvero il club festival, in uno scenario spettacolare e unico di fronte al Colosseo e consolida la collaborazione con un altro storico Club della Capitale, il Big Mama.

Quest’anno sia l’Alexanderplatz che il Big Mama festeggiano i 40 anni di attività. L’unione di questi due mondi ha portato risultati altamente positivi e la programmazione del festival è il frutto di questa collaborazione. Un festival per tutti, non solo per gli appassionati di jazz, uno spazio aperto, con grande qualità artistica e con musicisti finora mai ascoltati a Roma. Di grande livello anche il servizio ristorazione, dove sarà possibile cenare, degustando prodotti di alta qualità con vista sul Colosseo. Tutte le domeniche a pranzo il “Jazz Brunch”. Nella fascia pomeridiana e preserale, showcase, presentazioni di libri,reading , apericena. Grandi artisti internazionali e il meglio del jazz italiano, presenti nel cartellone Dayna Stephens che aprirà il Festival, Noa, Frank Gambale, Lorenzo Hengeller, Aimeeè Nuviola, Jeremy Pelt, Toninho Horta, Andy James, Eddie Gomez, Sherman Irby & Darril Green, Frank McComb, Ery Yamamoto, Enrico Pieranunzi, Andrea Satta, cantante dei Tetes de Bois con il suo progetto solista, Rosario Giuliani, Javier Girotto & Aires Tango, che festeggiano trenta anni di musica nel tradizionale concerto di Ferragosto, Roberto Gatto, Francesco Bearzatti, solo per citarne alcuni.

La semifinale del prestigioso Premio Lunezia e il Premio New York. Da segnalare, nella giornata di chiusura del Festival, domenica settembre alle 12,30, L’Orchestra Jazz Che Vorrei – L’Aquila diretta dal Maestro Pasquale Innarella, composta da ragazzi dagli 8 ai 18 anni, nata nel 2022 e che si basa su un modello educativo che, stimolando la creatività dei giovani musicisti, utilizza la pratica orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi, non solo a valenza artistica, ma anche di integrazione, rispetto dell’altro, superamento delle diseguaglianze e spirito di collaborazione. Per l’alto rilievo socioeducativo riconosciuto, nonché per il valore aggiunto nella lotta alla povertà ed al disagio giovanile, l’Orchestra Jazz Che Vorrei – L’Aquila è stata inserita tra i progetti del dossier di candidatura che ha permesso a L’Aquila di ottenere il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2026. Il progetto è interamente gratuito, grazie all’impegno ed al supporto di Comune dell’Aquila, Conservatorio A. Casella e Associazione Teatro Opera Project ETS.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND IMAGE

presenta

JAZZ & IMAGE

Parco del Celio (Colosseo)

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

dal 21 giugno al 22 settembre 2024

VEN 21-giu-24 DAYNA STEPHENS + DOMENICO SANNA TRIO

SAB 22-giu-24 JIM PORTO ORCHESTRA

DOM 23-giu-24 LORENZO HENGELLER TRIO special guest Daniele Scannapieco

LUN 24-giu-24 BARAONNA

MAR 25-giu-24 TUPA RUJA BAND

MER 26-giu-24 ANDREA SATTA ospiti Tetes de Bois

GIO 27-giu-24 MARCO RINALDUZZI +MARIO ROSINI

VEN 28-giu-24 Marco RINALDUZZI

SAB 29-giu-24 LATINA FILARMONIA C. PARKER STRINGS ZAZZARINI

DOM 30-giu-24 NICOLA ALESINI ALMANUA

LUN 1-lug-24 N’GUYEN LE SES. PROJECT CIGNITTI DALLA PORTA

MAR 2-lug-24 JEREMY PELT NEW YORK QUINTET

MER 3-lug-24 JEREMY PELT NEW YORK QUINTET

GIO 4-lug-24 STEFANO REALI GERSHWIN SUITE

VEN 5-lug-24 PAOLO VIVALDI e i SOLISTI DELL’AUGUSTEO

SAB 6-lug-24 CINZIA TEDESCO QUARTET & ORCH.ESERCITO

DOM 7-lug-24 SHERMAN IRBY & DARRIL GREEN QUARTET

LUN 8-lug-24 ANONIMA ARMONISTI

MAR 9-lug-24 FRANCESCA LA COLLA & BAND

MER 10-lug-24 NEACO’ NEAPOLITAIN CONTAMINATION

GIO 11-lug-24 LUCY SOUL BAND

VEN 12-lug-24 LEON BEAL LUCA GIORDANO BLUES BAND

SAB 13-lug-24 RIDING SIXTIES

DOM 14-lug semifinale Premio Lunezia

LUN 15-lug-24 ELSA BALDINI QUARTET – SOUL JAZZ FROM BIRTH

MAR 16-lug-24 LINO MUOIO MANDOLIN BLUES – ft. Mario Donatone

MER 17-lug-24 DESERT BOOTS play Creedence Clearwater & Rock’n’Roll Hits

GIO 18-lug-24 RINO GAETANO BAND

VEN 19-lug-24 ALAN SOUL & THE ALANSELZER

SAB 20-lug-24 FULVIO TOMAINO BAND

DOM 21-lug-24 FULVIO TOMAINO BAND

LUN 22-lug-24 SARA BERNI BLUES BAND

MAR 23-lug-24 JANIS SIEGLE DUO

MER 24-lug-24 JANY MCPHERSON TRIO

GIO 25-lug-24 BARBARA ERAMO GROUP

VEN 26-lug-24 EDDIE GOMEZ & JOE LA BARBERA TRIO

SAB 27-lug-24 EDDIE GOMEZ & JOE LA BARBERA TRIO

DOM 28-lug-24 FRANK MC COMB QUARTET

DOM 28-lug-24 FRANK MC COMB QUARTET

LUN 29-lug-24 FRANK GAMBALE

MAR 30-lug-24 ROSARIO GIULIANI BRASSING & MARIO CORVINI ORCH.

MER 31-lug-24 ROSARIO GIULIANI BRASSING & MARIO CORVINI ORCH.

GIO 1-ago-24 AIMEE NUVIOLA

VEN 2-ago-24 TOKU & GIOVANNI MIRABASSI TRIO

SAB 3-ago-24 TOKU & GIOVANNI MIRABASSI TRIO

DOM 4-ago-24 ANDREW McCORMACK & NOEMI NUTI

LUN 5-ago-24 MARCO POCASSONI & AMIK GUERRA LATIN QUARTET

MAR 6-ago-24 PETER BERNSTEIN QUARTET special guest Roberto Gatto

GIO 8-ago-24 YAKIR ARBIB & CONTI BILONG AFRO BAROQUE

VEN 9-ago-24 ANDY JAMES & JON COWHERD SEXTET

SAB 10-ago-24 ANDY JAMES & JON COWHERD SEXTET

DOM 11-ago-24 ERI YAMAMOTO TRIO

LUN 12-ago-24 PIPPO MATINO Electric Project ft. ROGER BIWANDU

MAR 13-ago-24 PIPPO MATINO Electric Project ft. ROGER BIWANDU

MER 14-ago-24 Rosa tendente al Blues – MARCELLO ROSA QUARTET

GIO 15-ago-24 JAVIER GIROTTO&AIRES TANGO

VEN 16-ago-24 FRANCESCO BRUNO & RAY COLON QUINTET

SAB 17-ago-24 FRANCESCO BRUNO & RAY COLON QUINTET

DOM 18-ago-24 NANDO CITARELLA E I TAMBURI DEL VESUVIO

LUN 19-ago-24 ANDREA GOMELLINI QUARTET

MAR 20-ago-24 PETER SCHUELLER Big Band a tribute to Sammy Nestico

MER 21-ago-24 DANIELE SCANNAPIECO QUARTETTO

GIO 22-ago-24 DANIELE SCANNAPIECO QUARTETTO

VEN 23-ago-24 MAURIZIO GIAMMARCO & RICCARDO DEL FRA QUARTET – Rendez-Vous

SAB 24-ago-24 MAURIZIO GIAMMARCO & RICCARDO DEL FRA QUARTET – Rendez-Vous

DOM 25-ago-24 da definire

LUN 26-ago-24 STEFANO SABATINI QUARTET

MAR 27-ago-24 SUSANNA STIVALI

MER 28-ago-24 ROBERTO GATTO

GIO 29-ago-24 ROBERTO GATTO

VEN 30-ago-24 ROSALIA DE SOUSA

SAB 31-ago-24 ROSALIA DE SOUSA

DOM 1-set-24 da definire Fabio Balducci orchestra – brunch

LUN 2-set-24 ISRAEL VARELA GROUP

MAR 3-set-24 NOA

MER 4-set-24 SILVIA MANCO TRIO

GIO 5-set-24 RITA MARCOTULLI & FABIO ZEPPETELLA DUET

VEN 6-set-24 ENRICO PIERANUNZI EUROSTAR ft Thomas Fonnesback Dedé Ceccarelli

SAB 7-set-24 ENRICO PIERANUNZI EUROSTAR ft Thomas Fonnesback Dedé Ceccarelli

DOM 8-set-24 POWER OF BIG BAND: Lake Jazz Orchestra diretta da Luca Rizzo

LUN 9-set-24 germano mazzucchetti ENSEMBLE

MAR 10-set-24 ANTONELLO SALIS JAZZ ENCOUNTER

MER 11-set-24 ALEX GWIS QUARTET

GIO 12-set-24 MARCO SINOPOLI ORCHESTRA

VEN 13-set-24 FRANCESCO BEARZATTI QUARTET

SAB 14-set-24 PIJI

DOM 15-set-24 FRANCO PIANA BIG BAND

DOM. 22 settembre ore 12,30 L’Orchestra Jazz Che Vorrei – L’Aquila diretta dal Maestro Pasquale Innarella

Ore 21: Pasquale Innarella Quartet

Ingresso ai concerti serali 5 euro

Jazz Brunch e fino alle ore 20,00, ingresso gratuito

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni:

E‐mail info eventi.alexanderplatz@gmail.com

E‐mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione