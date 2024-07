La manifestazione in corso a Roma (via delle tre fontane, 24 Eur) dal 24 maggio sino a fine settembre ospita il 3 luglio i rapper napoletani Coco e Enzo Dong, il musicista Lirico En La Casa il 5 luglio e il gruppo musica Gente De Zona sabato 6 luglio.

Mercoledì 3 luglio i due noti rapper napoletani Coco e Enzo Dong, saliranno sul palco del Fiesta! Roma Latin Festival, portando una ventata di Hip Hop e di Rap. ll musicista Lirico En la Casa tornerà poi nuovamente live sul palco del Fiesta!, Roma Latin Festival, venerdì 5 luglio 2024. L’artista domenicano, con la sua musica latina, pop e dembow, è pronto a far ballare e cantare il suo pubblico. Si muove con maestria in tutte le espressioni musicali dell’attuale genere urbano. Ha iniziato come produttore per altre star della scena prima di lanciarsi come artista con il suo progetto. Canzoni di successo come “Marianela” – “El Motorcito” – “Súbete” – “Muevelo” parlano della sua versatilità e gli hanno fatto guadagnare una grande popolarità nella scena urbana latina. Salito alla ribalta sulla scena musicale con il singolo Subete, l’artista ha pubblicato il suo primo album Mr.Brum Brum nel 2017 ed ha collaborato con i più importanti artisti della scena musicale latina. Gente De Zona si esibiranno invece sabato 6 luglio sempre sul palco di Fiesta, in Via delle tre Fontane 24. Gente de Zona sono un gruppo musicale cubano fondato nel 2000 all’Avana. Dopo aver collezionato miliardi di visualizzazioni su YouTube e altrettanti stream con i loro successi, il duo cubano formato da Alexander Delgado e Randy Malcom, hanno pubblicato il recente album “De Menor a Mayor” con al suo interno collaborazioni con Carlos Vives, Gerardo Ortiz, Becky G, Maffio e India Martinez. Con oltre un decennio di carriera e di perfezionamento di suoni diversi, questo gruppo ha iniziato come collettivo rap di strada ed è diventato una dei più famosi al mondo. Completandosi a vicenda con le rispettive performance vocali e stili di scrittura, Alexander Delgado Hernàndez e Randy Malcom Martinèz, vincitori di 6 Latin Grammy, sono saliti alla ribalta sulla scena musicale internazionale. Hanno raggiunto tale notorietà attraverso una collaborazione con il cantante spagnolo Enrique Iglesias nel singolo del 2014 “Bailando”. Nel 2015, avvalendosi della collaborazione dell’artista statunitense di origine portoricana Marc Anthony, pubblicano due singoli: “La Gozadera”, che si aggiudica il certificato di disco d’oro in Italia e vale al gruppo una vittoria ai Latin American Music Awards nella categoria “miglior canzone tropicale” e “Traidora”. Nel 2020 partecipano in qualità di ospiti alla serata finale del Festival di Sanremo. Gente De Zona hanno anche registrato brani con artisti come Kylie Minogue, Pitbull, Jennifer Lòpez, Carlos Vives, Carlos Rivera e Deorro e gli artisti Italiani Laura Pausini e Il Volo.

LIRICO EN LA CASA

Venerdì 5 luglio 2024

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 25,00 euro + 5 euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

GENTE DE ZONA

Sabato 6 luglio 2024

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 35,00 euro + 5 euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET