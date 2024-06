Da Gelasio, nel quartiere Portuense, si può assaggiare un gelato artigianale preparato con ingredienti naturali, senza glutine, privo di grassi vegetali idrogenati, emulsionanti, aromi chimici e con un occhio attento alla riduzione degli zuccheri.



Alla guida di Gelasio Lorena Zeppadoro e Valerio Gaveglia che propongono un gelato che nasce da continue sperimentazioni su sapori, strutture e viscosità. Tra quelli più emblematici il gusto Pop corn fatto con una base di caramello salato, con la panna che viene lasciata in infusione con i pop corn e, infine, sopra vengono messi dei pop corn caramellati. Tra i gusti dell’estate a base acqua mandorla e pepe rosa senza zuccheri aggiunti, per una perfetta combinazione ed equilibrio di sapori.



Tra gli altri gusti da segnalare il pistacchio di Sicilia, il fior di sale stracroccante (un fior di latte salato con la ricotta romana e un croccante di frutta secca) e la crema di caffè. “Quest’ultima è troppo importante per poter essere banalizzata, noi la facciamo attraverso una infusione della panna con chicchi di caffè speciality della Colombia, per 24 ore. Otteniamo così un gusto intenso e armonioso” dichiara Valerio.



E ancora il fondente crudo del Perù, un cioccolato preparato con pura massa di cacao peruviana che avvolge in un viaggio tra profumi di bacche e frutti rossi. Oltre 15 i gusti vegani tra cui tutta la frutta, il pistacchio, la mandorla con pepe rosa e il cioccolato fondente del Perù e dell’Uganda. Da assaggiare anche cremolati, crepes, semifreddi, granite, torte gelato disponibili su ordinazione.



Orario

Aperto tutti i giorni. Da domenica al giovedì dalle 12.00 alle 23.00

Venerdì e sabato dalle 11.00 alle 24.00



Contatti

Gelasio

Via Portuense 727 f/g – Roma