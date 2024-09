Qual è il significato dell’espressione Alle calende greche? Curiosità e spiegazione della frase tanto usata a Roma

Qual è il vero significato di Alle calende greche? Si tratta di un’espressione che molte persone usano in determinate situazione. Altri, però, non sanno qual è l’origine della frase tanto detta anche dai romani. Secondo alcuni storici veniva utilizzata spesso dall’imperatore Augusto quando voleva fare riferimento ad un pagamento che non sarebbe mai stato fatto.

Qual è il significato di “Alle calende greche”?

Alle calende greche è un’espressione che, secondo Svetonio, veniva utilizzata dall’imperatore Augusto quando parlava di pagamenti non avvenuti. E’ stato fatto tale collegamento perché Calende nel calendario romano corrispondevano al primo giorno del mese ed era proprio in quel periodo in cui sarebbero dovuti essere regolati i conti, tra prestiti e debiti. Invece, nell’antica Grecia le calende non esistevano, dunque, è per questo motivo che si pensa che l’imperatore romano facesse riferimento ad un saldo non effettuato.

L’espressione nel corso del tempo si è diffusa in giro per il mondo tanto da essere tradotta in varie lingue europee.

Altre curiosità sull’espressione romana

Nelle altre parti del mondo, “Alle calende greche” fa riferimento a varie situazioni. In lingua tedesca si traduce “Al Natale ebreo” che ha lo stesso significato di quello romano. Anche Elisabetta I, nel 1577, avrebbe utilizzato l’espressione per rispondere alla richiesta di Filippo II di Spagna di non supportare i ribelli olandesi, di riparare i conventi distrutti da Enrico VIII e di riconoscere l’autorità papale. Così avrebbe affermato: “I vostri ordini, caro re, verranno eseguiti alle calende greche…”.

Il dialetto romano ricco di espressioni diventate nazionali

Il dialetto romano è ricco di frasi ed espressioni utilizzate dai romani e diventate nel corso degli anni nazionali. Infatti, sono sempre più gli italiani che non perdono occasione di fare riferimento ad alcuni termini provenienti dall’antica Roma. A volte, però, viene stravolto loro il significato. Tra le tante ricordiamo: “Famo alla romana”, “Fare il giro di Peppe”, “Abbozzare”.

