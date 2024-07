Avete mai sentito parlare dell’Abbazia di Fassanova? Una maestosa ed elegante struttura da visitare e perdersi nella sua bellezza

Per una gita fuori porta all’insegna dell’arte e della cultura da non perdere è l’abbazia di Fossanova situata in un avvallamento ai piedi dei monti Lepini, tra Priverno e Sonnino. Lì sembra che il tempo si sia fermato pertanto ci si perde nella sua maestosità e bellezza, isolandosi per un po’ dalla routine e dal caos della città.

Abbazia di Fossanova, tra arte e cultura: cosa sapere

L’abbazia di Fossanova si trova nel comune di Priverno e dista 5km a sud dal centro urbano. Confine con Sonnino, provincia di Latina. Il suo aspetto rimanda ad una cloaca che in passato era chiamata Fossa Nova. La costruzione dell’abbazia risale al 1163 ma la conclusione dei lavori è avvenuta nel 1208.

Da un punto di vista architettonico e stilistico si parla di arte gotica italiana: l’interno è quadi vuoto a parte qualche affresco. C’è poi l’infermeria, stanza in cui visse, pregò e meditò san Tommaso d’Aquino poco prima di morire e dove passò a miglior vita nel 1274. Oggi nella chiesa è sita la tomba vuota composta da una lastra di marmo e travertino rettangolare. Al suo interno non vi è nulla in quanto il corpo fu trasferito dai domenicani a Tolosa alla fine del XIV secolo.

LEGGI ANCHE:–Rocca Canterano, il piccolo borgo fiabesco che si trova a 60 Km da Roma

Senza dubbio, l’abbazia di Fossanova è una struttura di un’eleganza unica e senza tempo dove l’arte e la cultura si sposano con lo stile e la funzione di quell’edificio: manifestare una spiritualità nuova.

Quando visitare l’abbazia

L’abbazia è visitabile e aperta dalle 8.00 alle 17.30 ora solare e dalle 8.00 alle 19.00 ora legale. E’ possibile assistere alle messe che vi sono alle 8, 11, 17 nei giorni festivi e nell’ora solare; 8, 11 e 18 ora legale.

FOTO: SHUTTERSTOCK