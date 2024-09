Scarabeo Ceramiche, protagonista del settore dell’arredo bagno e sanitari in ceramica, è orgogliosa di annunciare il lancio del suo innovativo Assistente Digitale. Si tratta di una soluzione pionieristica che fa di Scarabeo Ceramiche la prima azienda del distretto industriale di Civita Castellana ad implementare l’Intelligenza Artificiale (AI) nei propri processi.

Questo progetto è reso possibile grazie alla partnership strategica con CuDriEc S.r.l., tra i principali attori italiani operanti nell’applicazione dell’intelligenza artificiale al marketing digitale e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per le aziende.

L’Assistente Digitale rappresenta una svolta significativa nel miglioramento dell’esperienza cliente e nell’efficienza aziendale, offrendo supporto continuo e personalizzato.

Assistenza clienti 24/7: l’Assistente è sempre disponibile per rispondere a domande, fornire informazioni dettagliate sui prodotti ed offrire assistenza pre e post-vendita. Consulenza personalizzata: grazie all’AI, l’Assistente Digitale comprende le esigenze dei clienti e suggerisce soluzioni su misura, in base ai gusti ed alle necessità. User friendly: l’interfaccia garantisce un accesso rapido e semplice a tutte le informazioni sui prodotti Scarabeo, con schede tecniche dettagliate ed aggiornamenti in tempo reale. Supporto multilingue: il software è capace di gestire richieste in tutte le lingue del mondo, soddisfacendo le esigenze di una clientela internazionale.

“Siamo entusiasti di essere i primi nel nostro distretto ad adottare l’Intelligenza Artificiale. Questa iniziativa non solo migliorerà l’efficienza aziendale, ma offrirà ai nostri clienti un servizio personalizzato ed innovativo”, afferma Giampaolo Calisti, CEO di Scarabeo Ceramiche.

“Siamo orgogliosi di essere pionieri nell’adozione dell’IA nel nostro distretto e ringraziamo Scarabeo Ceramiche per aver dato fiducia, finalmente, ad un’azienda del territorio. L’Assistente Digitale è attualmente in fase beta, ma siamo già ad un buon livello di servizio. Ogni interazione con lui migliorerà la base di conoscenza e lo renderà sempre più performante”, sono le parole di Alessio Alessandrini, co founder di CuDriEc S.r.l.

Dopo 50 anni Scarabeo Ceramiche continua a distinguersi per la sua capacità di unire tradizione ed innovazione.