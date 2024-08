Il mondo delle ‘barladies’ ai microfoni di Radio incontro donna (RID 96.8 in FM), l’emittente ‘alternativamente unica’ che sta rivoluzionando il proprio palinsesto per dedicare più spazio alle nuove professioni femminili: e anche la ‘night life’ si tinge di rosa

Il mondo delle ‘barladies’ italiane approda ai microfoni della radio nel nuovissimo programma ‘Pink Mama’ targato RID 96.8 in FM (Radio Incontro Donna). A condurre, la giovane Martina Giacca, che all’arte della ‘mixology’ ha dedicato grande impegno, riservato a trasformarla in una professione notturna vera e propria. Infatti, nonostante le tante serate e le competizioni dedicate siano in aumento, questa specializzazione non viene ancora considerata con la stessa autorevolezza di molti altri impieghi giovanili del nostro Paese. Tuttavia, a sfatare questa tendenza ci ha pensato una radio ‘alternativamente unica’ come RID, che punta a innovare e a sorprendere intrattenendo i suoi ascoltatori con il sorriso e contenuti grintosi, spaziando dal business al sociale e molto di più, mettendo al centro la donna e la sua forza di inventarsi e reinventarsi. Dopo il successo delle prime messe in onda dello scorso luglio a Napoli – il giovedì dalle 19.00 alle 21.00 presso il raffinato ristorante ‘Kukai’ – il programma Pink Mama sarà lanciato domani sera, venerdì 2 agosto 2024, anche a Capri, con un party esclusivo aperto a tutti. La serata, che prevede la partecipazione dell’attore Flavio Massimo, si svolgerà presso il locale ‘Pane e Champagne’ di via Gradoni Sopramonte, a due passi dalla famosissima piazzetta caprese. E dopo le 21.00, si continuerà ballando con la musica selezionata dal dj Fabio. Insomma, ‘Pink Mama’ è solo una delle sorprese del nuovo palinsesto in onda dal prossimo settembre 2024, voluto da Michelle Marie Castiello, editore e Ceo di RID, che spazierà dalla salute, ai diritti degli animali; dalle lezioni d’amore, ai social media; dal doppiaggio, alla moda e al life style; dall’arte e cultura, alla scoperta degli eventi più ‘cool’ di Roma e Milano. Parole d’ordine: informare, divertire, ma soprattutto: appassionare!

Martina e Michelle, come è nata l’idea di questo format?

Martina Giacca: “Come tutte le cose belle della mia vita, è nata al bar. Una sera, tranquilla, è entrata la nostra Pink Editor, Michelle. Abbiamo iniziato a chiacchierare e lei ha notato i miei modi di fare, la mia energia e quel pizzico di follia che non guasta mai. Mi ha chiesto di entrare a far parte di questo progetto. Ed eccomi qui…”.

Michelle Marie Castiello: “In realtà, il mondo del beverage era un settore che mancava in radio. Come per tante situazioni della mia vita, è il destino, a volte, a metterci le persone ‘giuste’ davanti”.

Perché una speaker così giovane?

Michelle Marie Castiello: “Perché il mondo notturno è dei giovani. Inoltre, ho visto e percepito in lei qualcosa di diverso: è una ragazza molto sicura e determinata nel proprio lavoro. E il suo può essere un esempio positivo per molti altri giovani. Martina è una giovane donna RID”!

Martina Giacca: “Io ho subito apprezzato il fatto che ogni speaker di RID sia un esperto del settore di cui parla. Eppoi, era impossibile non rimanere affascinata dalla forza e dalla energia della Pink Editor, che subito mi ha fatto sentire a casa e in famiglia”.

Cosa c’è da fare ancora per dar valore alle ‘barladies’ e per incentivare questa professione?

Martina Giacca: “Purtroppo, questa professione viene vista, ancora, come un ripiego per chi studia o vuole ‘arrotondare’. Quello che vorrei comunicare a chi magari intende intraprendere questa professione, è che il ruolo di ‘bar lady’ può essere un trampolino di lancio per altri sbocchi professionali: basta avere dedizione e non non arrendersi mai”.

Michelle Marie Castiello: “E comunque, io vorrei sottolineare che con la comunicazione in radio si può fare tanto, soprattutto per spiegare che si tratta di una specializzazione vera. Purtroppo, questo settore presenta un ‘gap’ per le donne da una certa età in poi perché, se una donna vuol anche essere madre non può uscire e lavorare tutte le sere. In ogni caso, RID è una radio innovativa, ma con dei valori portanti come quello della maternità, per cui incentiviamo questo lavoro per le giovani donne o per le donne senza figli”.

Cosa vi aspettate da questo programma?

Michelle Marie Castiello: “Io mi aspetto molta visibilità, perché Napoli è una città che dà tanto e alla quale, se piaci, è pronta a darti tanto”.

Martina Giacca: “Io, per parte mia, vorrei riuscire a comunicare questa mia passione e la mia esperienza professionale, al fine di far avvicinare molte più persone a questo settore”.

Intervista di Vittorio Lussana