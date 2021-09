Ferragni e Fedez, ecco i motivi della litigata paparazzata: ‘Cause familiari’. Cosa hanno dichiarato in diretta

Fedez e Chiara Ferragni svelano finalmente i motivi del litigio che fu paparazzato circa un mese fa: ecco per quale ragione stavano discutendo

Qualche tempo fa, Chiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati nel bel mezzo di un litigio, a bordo del loro yacht: i motivi sono rimasti oscuri per un bel pezzo, tanto che alcuni mettevano in dubbio addirittura la possibilità che fosse successo davvero. In ogni caso, a tornare a parlare di quella foto sono stati direttamente loro. Perché mai stavano litigando? Andiamo a scoprirlo!

Quasi un mese dopo la litigata, i Ferragnez ne parlano

Andiamo con ordine. Nella foto pubblicata dal settimanale Chi, si vedevano Fedez e la Ferragni paparazzati nel bel messo di un litigio, a bordo di uno yacht: le immagini avevano fatto in breve il giro d’Italia, sebbene in molti si chiedessero i motivi di tutto quanto.

Se guardiamo bene quella foto, Chiara sembra intenta a gridare a squarciagola, mentre Fedez appare più sulla difensiva. Quel che è certo è che sembravano volare parole forti…

I motivi del litigio svelati da Fedez e da Chiara Ferragni

Ora, finalmente, in una live Instagram, sono stati gli stessi Chiara Ferragni e Fedez a svelare i motivi di quel litigio.

“È vero, abbiamo litigato di brutto – ha ammesso Fedez – Però abbiamo chiarito prima di tornare a casa, qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. E parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate”.

Chiara, però, non è sembrata tanto d’accordo su quest’ultimo punto, tant’è che ha interrotto il marito dicendo: “Diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari”.

Quindi Fedez ha ripreso la parola: “Ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma è stata easy, cose risolvibili. Alla fine poi infatti abbiamo chiarito”.

