Chiara Ferragni, l’errore sul ‘matrimonio’ nel ricordare l’anniversario: cosa ha scritto

Chiara Ferragni, nel giorno del suo anniversario di matrimonio con Fedez, commette un piccolo errore nel celebrare la data. Ecco quale

Oggi, 1° settembre, cade l’anniversario di matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez: una data che tutti i fan dei Ferragnez celebrano come se fosse Natale e che i diretti interessati passano sempre in maniera romantica ed eccezionale anche quando, come stavolta, c’è qualche errore di mezzo. Di cosa stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo insieme!

Chiara Ferragni e Fedez: nel giorno dell’anniversario di matrimonio spunta un errore sui social da parte della fashion blogger. Cosa avrà mai combinato? Photo Credits: Kikapress

Chiara Ferragni: l’errore nel giorno dell’anniversario del matrimonio

Andiamo con ordine. Il 1° settembre 2018 i Ferragnez si sono sposati! Da allora è passato tantissimo tempo, nonché due figli (Leone e Vittoria) e tutta una vita documentata sui social network.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che la stessa Chiara Ferragni, nel ricordare il giorno del suo matrimonio con Fedez, ha commesso un piccolo errore.

“Domani, 1° settembre io e Fede festeggiamo 3 anni di matrimonio e 5 anni insieme – ha detto la regina delle influencer in una serie di Stories – Il nostro primo appuntamento fu ai primi di settembre del 2016. Pazzesco che siano già passati tutti questi anni… sono super emozionata”.

I piccoli errori di inglese della Ferragni

L’errore dov’è? Ma nella scritta che Chiara ha sovrimposto nelle sue storie! La Ferragni ha infatti scritto, in inglese: “Tomorrow Fedez and I will celebrate 3 years of wedding and 5 years together” (domani Fedez e io celebreremo 3 anni di matrimonio e 5 anni insieme, ndr).

Peccato che, come VeryInutilPeople ha fatto notare sui social, la parola “wedding” non sta affatto bene in quel punto della frase, dove invece andrebbe inserito un più adatto “marriage”. Il termine “wedding” indica infatti la cerimonia in sé, non il matrimonio in quanto tale…

In realtà, a voler essere pignoli, c’è un altro piccolissimo errore nell’inglese usato da Chiara Ferragni per celebrare il suo anniversario di matrimonio, ed è l’uso di un colloquiale “Fedez and I”, quando invece la grammatica pretenderebbe un “Fedez and me”. Che dite, glielo perdoniamo?

