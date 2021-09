Chiara Ferragni, la speciale canzone di Fedez, il litigio e il dubbio dei fan della coppia

Per festeggiare il loro terzo anniversario, Fedez ha dedicato una nuova canzone a Chiara Ferragni dopo il litigio in barca immortalato qualche giorno fa

L’anniversario di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, lo scorso 1° settembre, è stato anticipato da un feroce litigio mostrato a tutti dal settimanale Chi, ma che di fatto è stato solo l’antipasto ad una nuova canzone del rapper. Un gesto estremamente romantico che segna la pace fatta, ma che sta facendo scatenare i fan dei Ferragnez con le ipotesi più varie… Di cosa si tratta? Andiamo a vedere insieme!

Fedez: la canzone per Chiara Ferragni che festeggia l’anniversario dopo il litigio

Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, il settimanale Chi ha pubblicato le foto di un terribile litigio tra Fedez e Chiara Ferragni immortalato su uno yacht, in vacanza in costiera amalfitana. Immagini che hanno fatto in breve il giro d’Italia, specie perché arrivate a poche ore dall’anniversario di matrimonio della coppia, che cade il 1° settembre.

E infatti, per celebrare il loro terzo anniversario, Fedez ha portato Chiara Ferragni su una piattaforma sul lago di Como, cantando una sua nuova canzone scritta per apposta per lei, con un verso che recita addirittura: “Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema”.

I fan dei Ferragnez e le ipotesi sul nuovo brano di Fedez

Insomma, il testo della nuova canzone di Fedez parla appunto del suo litigio con Chiara Ferragni! Un dettaglio che ha subito fatto impazzire tutti, tanto che sono comparse alcune ipotesi sulla questione…

Facendosi un giro su Twitter, c’è qualche fan che pensa che il litigio dei Ferragnez immortalato da ‘Chi’ non sia stato altro che un gesto calcolato per promuovere il nuovo brano… E c’è addirittura chi ipotizza che le immagini comparse sul settimanale diretto da Alfonso Signorini non siano in realtà altro che frame del videoclip del nuovo brano di Fedez… Ci avranno azzeccato?

