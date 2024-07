In anteprima su Funweek il video di ‘Hangover’ di Zak. Si tratta del primo singolo da solista dell’artista.

Il cantautore Zak debutta nella scena musicale con il suo primo singolo da solista Hangover, pubblicato sotto Indie Box/ADA Music Italy. La canzone esplora in modo ironico e originale le complesse emozioni seguite alla fine di una relazione, evocando l’immagine di sentirsi come un pesce fuor d’acqua.

Il brano, accompagnato dal videoclip con la regia di Matthew Zak e Andrea Della Sala, è un racconto schematico del tempo che passa e di come in alcune sere si cerchi il divertimento anche senza trovarlo, ma è sicuramente anche un video che ricorda quanto sia difficile uscire di casa con un outfit adeguato. «L’hangover – spiega Zak – è soltanto un altro giorno senza te! E quindi? Si va avanti, nel bene, nel male, nelle reazioni positive e negative, ma senza perdersi d’animo mai. L’amore è un universo. Avevo questa cassa in quattro quarti nelle tempie, per un periodo probabilmente avevo anche paura che mi crollasse il tetto sopra la testa. Passavo tempo ovunque, l’importante era non rimanere a casa. Conoscevo persone, parlavo, mi guardavo attorno e pensavo. Alle volte mi sembrava che il cervello andasse in fumo. In sottofondo c’era sempre lei… la musica».

«Canzoni belle, canzoni che reputo brutte, canzoni allegre o canzoni tristi. – continua – Ero nel disagio come fossi edonista e egocentrico, ma la vera svolta è stata rendermi conto che non ero solo. Tutti avevamo e abbiamo le nostre battaglie e nessuna di queste è la fine di una guerra con noi stessi, ma solo qualcosa a volte da vivere in apnea per tornare a respirare più forte».