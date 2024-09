Resilienza, dedizione, vita: alla Dynamo Art Gallery in occasione del Dynamo Camp 2024 arriva Souls, la nuova opera di Jacopo Di Cera.

Dopo maestri come Pistoletto, Emilio Isgrò e Masbedo, l’artista italiano Jacopo Di Cera approda alla Dynamo Art Gallery portando la propria visione artistica. La sua nuova opera trasforma le ombre dei genitori dei ragazzi ospiti del Dynamo Camp in un’esperienza visiva coinvolgente: Souls occupa 4 metri quadrati di spazio espositivo, unendo storie straordinarie con la quotidianità.

Dynamo Art Gallery, Jacopo Di Cera mette a fuoco i genitori dei bambini con disabilità

Dal 6 ottobre, la Dynamo Art Gallery, situata in Via Ximenes 662, Limestre, San Marcello Piteglio (PT), ospiterà questa installazione artistica. Souls è un viaggio tra anime e ombre che prende forma in un percorso artistico e terapeutico. Attraverso questa opera fotografica, Di Cera racconta l’intimità e la vita interiore dei genitori, figure spesso invisibili ma fondamentali, che affrontano le sfide legate a malattie gravi o croniche dei loro figli. I 4 metri quadrati di immagini catturano profili e ombre, trascendendo il corpo per restituire una testimonianza potente di forza e resilienza.

Il progetto Souls nasce da un intenso workshop al Dynamo Camp, durante il quale Di Cera ha coinvolto i genitori dei ragazzi ospiti. Le fotografie, scattate dall’alto, rappresentano una serie di ombre che simboleggiano la dedizione costante di questi genitori: l’artista offre così uno sguardo su una realtà spesso invisibile, una vita segnata da sacrifici e speranze.

Durante questa attività creativa, Di Cera ha lavorato fianco a fianco con i genitori, offrendo loro un’opportunità di esprimere le proprie emozioni attraverso un linguaggio artistico alternativo. In questo spazio protetto, hanno potuto dare voce al disagio, ma anche alla speranza, alla forza e alla bellezza delle loro esistenze. L’uso della fotografia come mezzo espressivo ha permesso di focalizzarsi sulle ombre, catturate su uno sfondo bianco e decontestualizzate dalla realtà, rivelando la profondità delle loro emozioni e delle battaglie interiori.

Ombre sullo sfondo bianco, il sacrificio sulla dedizione: la visione dell’artista

Queste ombre, fotografate dall’alto, diventano una metafora potente della loro dedizione quotidiana. L’opera trasforma la realtà in una sinfonia di emozioni, offrendo ai visitatori un’opportunità unica per conoscere e comprendere più a fondo queste vite.

Artista milanese, Jacopo Di Cera è noto per la sua capacità di fondere arte e impegno sociale. Con esposizioni alla Biennale di Venezia, a Paris Photo e alla Dubai Art Fair, si è distinto per il suo linguaggio visivo potente e immediato, in grado di coinvolgere e commuovere il pubblico. In Souls, Di Cera continua la sua esplorazione di temi come l’inclusione sociale e la resilienza, offrendo una nuova chiave di lettura delle vite altrui.

Il Dynamo Camp, situato a Limestre, ai confini di un’oasi affiliata WWF di oltre 900 ettari, è il primo camp in Italia a offrire gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o disabilità. Attraverso progetti come la Dynamo Art Factory, il Camp offre ai bambini e alle loro famiglie la possibilità di esprimere la propria creatività, riscoprendo la fiducia in sé stessi grazie al supporto di artisti di rilievo.

L’esposizione di Souls verrà inaugurata durante l’Open Day del Dynamo Camp, domenica 6 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire le attività del Camp, immergersi nella natura circostante e sperimentare come l’arte possa diventare un mezzo di rinascita e cambiamento sociale.

Per ulteriori dettagli sull’opera, si possono visitare i siti ufficiali dell’artista e della Dynamo Art Factory.

Foto per gentile concessione dell’artista