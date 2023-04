‘SUGA | Agust D Radio’, la nuova serie radiofonica in onda dal 18 aprile su Apple Music 1 che vede protagonista SUGA dei BTS.

SUGA dei BTS darà il via a una serie radiofonica di cinque episodi intitolata SUGA | Agust D Radio in esclusiva su Apple Music 1. Il primo episodio sarà trasmesso il 18 aprile alle 04.00, in vista dell’uscita del suo album da solista, D-DAY, il 21 aprile con lo pseudonimo di Agust D.

«Sono così entusiasta di poter incontrare i fan di tutto il mondo attraverso il mio programma radiofonico. – racconta SUGA ad Apple Music – Sarà uno spazio per condividere con tutti le mie storie ed esperienze attraverso la musica. Ho condiviso storie sulla mia infanzia, sulla musica che mi ha influenzato e su me stesso come SUGA e Agust D. Sarà come chiacchierare spensieratamente con me, quindi spero che lo show vi piaccia!».

LEGGI ANCHE: ‘SUGA: Road to D-DAY’, il trailer sottotitolato in italiano

Nell’episodio inaugurale della prossima settimana, SUGA racconterà i suoi sogni, le canzoni che lo hanno ispirato durante l’infanzia e come Min Yoongi sia diventato SUGA e Agust D. I restanti episodi andranno in onda ogni martedì alle 04:00 (25 aprile, 2 maggio, 9 maggio e 16 maggio).

Per ascoltare SUGA | Agust D Radio in diretta su Apple Music 1 basta collegarsi all’indirizzo apple.co/am-1 o in qualsiasi momento on-demand con un abbonamento ad Apple Music.