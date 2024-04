Il 10 maggio esce ‘Lose My Breath’, il singolo degli Stray Kids in collaborazione con Charlie Puth (in attesa del comeback).

Mentre gli STAY sono in attesa del comeback (che voci di corridoio vogliono per giugno), gli Stray Kids hanno annunciato un nuovo singolo in collaborazione con Charlie Puth. Il titolo del brano è Lose My Breath e la data di uscita prevista è per il 10 maggio.

L’annuncio ha verosimilmente attivato i social del gruppo con modifiche grafiche e anche la pubblicazione di una vera e propria schedule per il lancio del brano. Il che farebbe pensare a un singolo collegato al comeback, considerando anche che sui social è accompagnato dall’hashtag #StrayKidsComeback. La promozione di Lose My Breath inizia – come da programma – il 20 aprile con le prime (o prima?) immagini e prevede anche la pubblicazione di sei video prima dell’uscita del singolo vero e proprio. È prevista anche un’uscita fisica (in CD), ma solo negli USA.

Gli Stray Kids hanno già all’attivo numerose date in tutto il mondo, tra cui l’attesissima tappa italiana prevista il 12 luglio agli I-DAYS Milano 2024. Con l’annuncio del comeback, la speranza è proprio che – nel corso del live milanese – ci sia modo di ascoltare le nuove canzoni del gruppo.