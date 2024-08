La cantautrice nigeriano-napoletana Ste si prepara a calcare il palco di Melpignano dove presenta live il nuovo singolo prodotto da Shablo.

Da venerdì 23 agosto è disponibile Lose Control, nuovo singolo della nuova promessa della cantautorato italiano Ste. Prodotto da Shablo, il brano avrà un palco speciale per la prima performance live: l’artista nigeriano-napoletana è, infatti, fra gli ospiti de La Notte della Taranta 2024, in calendario sabato 24 agosto a Melpignano (diretta Rai 3 e Rai Radio 2). “Sono onoratissima che mi abbiano invitata, perché è una manifestazione importantissima sia per la cultura del Salento sia per tutta l’Italia. Porta valore alla musica popolare, salentina o napoletana che sia”.

“E vi presenterò un singolo che è uscito questa notte in collaborazione con Shablo. – prosegue Ste – Sono emozionata ma sto già ricevendo bellissimi feedback. E poi porterò un omaggio alla musica popolare napoletana con la Tammuriata nera: sarà un onore, ma soprattutto una responsabilità, con un’orchestra pazzesca. È un’emozione per me inspiegabile, fin dall’inizio. Quando mi hanno invitato è stato molto caotico perché non riuscivo a capire come mai fosse successo a me. Però è bellissimo che abbiano voluto presentare anche me per questo evento pur non essendo salentina e portando prevalentemente musica napoletana. È bello che ci sia questa fusione di culture”.

Dopo il successo virale di Red – freestyle da 10 milioni di visualizzazioni su Instagram e oltre 5 milioni su TikTok –, lo scorso 21 giugno Ste ha pubblicato l’EP ‘Romantica’. Con questo nuovo progetto, la cantautrice si è distinta per il suo modo di cantare l’amore libero, privo di definizioni e confini. Nei suoi testi, infatti, mescola il dialetto napoletano con l’italiano, creando un sound contemporaneo che fonde il soul con le atmosfere partenopee.

Uno stile che le ha già fatto guadagnare l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori, portandola a essere selezionata da Spotify per il programma Spotify Radar. Nata a Lagos, in Nigeria, 28 anni fa, Stephani Ojemba in arte Ste, è cresciuta con una madre single e ha trovato supporto e sostegno in una famiglia napoletana. La sua storia personale è un inno alla fiducia e all’amore, valori che hanno sempre guidato la sua vita.

